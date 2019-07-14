逾千傳媒人遊行不滿警阻採訪　警方：適當跟進記者稱受不合理對待

新聞界七個傳媒工會今（14日）發起黑衣靜默遊行，抗議警方在近期多次示威活動妨礙採訪，要求警方尊重新聞自由。警方發言人晚上回應指，一直尊重新聞自由及傳媒採訪權利，明白拍攝警方行動屬傳媒工作，強調警方一直與新聞團體保持溝通，讓雙方理解彼此的工作，達致互諒互讓。 發言人又指，自六月起出現多場大型公眾活動，「但很多時在這些公眾活動完成後，在很短時間內，會有大批激烈示威者突然發難，以暴力衝擊警方防線及襲擊警務人員，令現場變得非常混亂及危險」，故傳媒在採訪時必定要以自身安全為上，以免發生危險。對於傳媒採訪時報稱遭不合理對待，警方會作出適當跟進。

新聞界七個傳媒工會發起黑衣靜默遊行，抗議警方在近期多次示威活動妨礙採訪，要求警方尊重新聞自由。（李澤彤攝）

警方發言人提及，在2005年12月起，警隊警察傳媒聯絡隊一直成為警方與傳媒之間的橋樑，在前線同事工作時，充當中間人的角色，令傳媒可順利完成工作，「自成立以來，警察傳媒聯絡隊一直充分發揮其協調的作用。」

同時警隊在不同層面的訓練亦加入課程，讓警務人員了解傳媒的工作。

發言人稱，直至今年六月初全港開始出現大量公眾活動，其中絕大部分的公眾活動大致有序地進行，「但很多時在這些公眾活動完成後，在很短時間內，會有大批激烈示威者突然發難，以暴力衝擊警方防線及襲擊警務人員，令現場變得非常混亂及危險」故傳媒在採訪時必定要以自身安全為上，以免發生危險。

警方發言人晚上回應指，一直尊重新聞自由及傳媒採訪權利，明白拍攝警方行動屬傳媒工作，強調警方一直與新聞團體保持溝通，讓雙方理解彼此的工作，達致互諒互讓。（資料圖片/洪嘉徽攝）

警方稱，上述情況前所未有，故認為雙方協調可做得更好，警方未來會加強彼此的溝通及人員的相關訓練，「對於傳媒在採訪時報稱被不合理對待，警方會作出適當跟進。」