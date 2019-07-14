【逃犯條例】新聞界黑衣靜默遊行　記協將成立保護記者基金

反《逃犯條例》連月來引發多場大規模示威遊行、甚至警民衝突，有記者在採訪期間疑受到警方驅趕、辱罵和被警棍打傷。七個傳媒工會今早（14日）發起「停止警暴 捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。遊行早上約11時開始，由夏慤花園起步，途中會經過警察總部，約12時半遊行至終點特首辦。

【12:52】記協公布，就近日記者在示威現場受到不禮貌對待的情況，將會成立保護記者基金，並發起眾籌，支援受不合理、不公平待遇的記者進行索償，同時宣布遊行結束。

【12:30】七個工會和組織代表把記者受到不禮貌對待的相片及請願信貼在特首辦的水馬外。

【12:20】隊頭到達特首辦，記協主席楊健興宣讀七個工會的聯合聲明。

【11:20】遊行隊頭已到達警總，遊行人士在警總前展示標語和記者受到不禮貌對待的圖片。各工會講述由六月九日至今記者遭受不禮貌對待的場面，包括被警方辱罵、將記者推向鐵馬、612衝突中在沒示威者情況下近距離向記者射催淚彈並且向記者稱「記你老母」等。

其後記協主席楊健興向警方代表遞交請願信。

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【10:53】記協呼籲參加者途經警總時可展示記者證，因警方執法時未有展示委任證，故希望記者可向警方展示自己的專業和「代表我們是光明正大」。此外遊行終點為特首辦，屆時將宣讀遊行宣言，同時將請願信和行家受不禮貌對待的圖片貼在水馬上。

大會強調，這次是沈默的遊行向權力機構表達不滿，強調是和平有秩的遊行，不會有任何升級行動，亦不希望有辱罵警察的情況發生。

【10:48】目前已有約500人到場，隊頭即將起行，遊行人士會手持有兩張大型標語，上面寫上「自由天空」和「停止警暴，捍衛新聞自由」的字句。

【10:15】現場有數百名參加者，不少響應大會呼籲穿上黑衣，更有參加者穿上印有「記你老母」字句的黑衣。此字句是6月12日衝突中，商台記者在多次表明身份後，仍遭警員揮棍多次推撞，其中一名警員更向記者稱「記你老母」。

現場有數百名參加者聚集於夏慤花園，大部分均穿上黑衣。(羅家晴攝)

七個傳媒工會包括香港記者協會 、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會，以及香港電台製作人員工會，今（14日）舉辦「停止警暴 捍衛新聞自由」新聞界靜默遊行，要求警方尊重新聞自由，他們於早上10時半發起，由夏慤花園遊行至特首辦，途中會經過警察總部。

警方早前舉行記者會，在場記者穿防護裝備抗議警方阻礙採訪；七個傳媒工會今日發起新聞界靜默遊行。（資料圖片／梁鵬威攝）