【沙田遊行】獲不反對通知書　警驅百步梯集會者　沙田一隅感憤慨

沙田遊行結束後，示威者昨晚（15日）在沙田新城市廣場與警方爆發激烈衝突。組織沙田一隅當時在沙田大會堂前百步梯舉行集會，獲發不反對通知書至晚上11時，惟沙田一隅稱，約於晚上9至10時，警方在毫無預警及通知下到集會場地大會堂百步梯範圍內，並從四面方向全方位包圍該處，以粗口及揮動手上警棍盾牌等裝備指嚇和平集會人士，命令他們立即離開。 沙田一隅發聲明，指對於警方「濫權打壓」表示極度遺憾和憤慨，促請警方檢討其「過度暴力」的行動策略，並以保障市民的人權自由作為警方行動佈署的大前題。

晚上八時半，百步梯有逾千市民聚集，市民輪流上台發言。

沙田一隅發聲明指，他們原定在昨晚8時於大會堂百步梯舉行社區放映，並於事前獲得警方批出不反對通知書，合法集會時間為晚上7時至11時，惟警方增加了相關區域的管制，令早前已向警方登記的放映器材車輛被拒進場，故於暫停放映活動，並轉為舉辦和平集會。

惟至晚上9至10時、不反對通知書仍然生效的時候，沙田一隅指警方在毫無預警及通知下到集會場地大會堂百步梯範圍內，並從四面方向全方位包圍該處，以粗口及揮動手上警棍盾牌等裝備指嚇和平集會人士，命令他們立即離開，但同時亦堵塞所有疏散通道，令和平集會人士陷入恐慌，無法得知警方行動的原由以及應如何回應。

沙田一隅指，約在晚上9時半，他們曾向負責審批不反對通知書申請的兩位警司和警長確認集會是否合法，其回覆指不反對通知書仍然有效，即代表集會仍可合法進行，惟在防暴警察推進時，現場指揮官無視集會的合法性和不反對通知書的安排。

對於警務處處長盧偉聰於今晨的記招曾指因百步梯的和平集會現場有「暴力行動」，故需要驅散，沙田一隅批評這是「掩護警方濫暴、徹底的謊言」，強百步梯現場並沒有任何暴力行為，在警方強行進入現場前亦沒有任何衝突。

沙田一隅又稱，於凌晨12點10分時，有數名沙田一隅成員及義工在運送已登記在不反對通知書內的物資離開時，突然被警方拘留徹查，他們主動澄清物資的來歷以及主辦單位的身份下，警員依然將他們重重包圍，並進行搜身及記錄身分證資料，更一度指他們已登記的物資為「非法物件」，「期間更有成員被圍迫至角落，遭到一名警司主動撞擊，並藉此企圖誣蔑本會成員襲警」。事件擾攘近40分鐘，沙田一隅成員及物資始獲放行。

沙田一隅對於警方「濫權打壓」表示極度遺憾和憤慨，促請警方檢討其「過度暴力」的行動策略，並以保障市民的人權自由作為警方行動佈署的大前題。

晚上八時半，百步梯有逾千市民聚集，市民輪流上台發言。