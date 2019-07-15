【沙田遊行】陳茂波由盧森堡返港　如何回應警民衝突？

近日各區反逃犯條例修訂遊行最終演變成警民嚴重衝突，昨日在沙田新城市廣場內爆發衝突，多名警員及示威者受傷。財政司司長陳茂波在盧森堡出席亞洲基礎設施投資銀行理事會年會後，今日（15日）下午返港，在機場會見傳媒，以下為其談話全文。

我和同事剛去完亞洲基礎設施投資銀行年會，早前亦去了G20峰會。在這兩個會議，我們看到隨着中美兩國同意重啟貿易談判，國際上在經貿方面的緊張氣氛緩和了下來。不少人都估計下半年外圍經濟環境會稍為穩定，但同時間由於地緣政治局勢，例如中東的情況，和中美談判進程起伏不定等不確定因素，大家都認為下半年下行風險仍然很大，有很多變數。

就香港來說，我們見到外圍環球經濟在第二季的增長動力放緩，所以我們第二季四、五月加起來的出口貨值仍然下跌，大概下跌百分之二點六左右，和第一季的跌幅差不多。在零售消費方面，雖然六月份訪港旅客的數字增長大概百分之八點五左右，這較我們首五個月平均旅客訪港數字增長百分之十五為低。可以說現時經濟環境一般，本地消費意欲亦受影響，所以我們看到本地消費在四、五月的下跌幅度比第一季多了些。四、五月合計下跌大概百分之三點三左右，而第一季是下跌百分之一點多。

勞工市場方面，失業率仍然是維持在百分之二點八。只要勞工市場能夠保持穩定，對於我們的零售消費有一定的支持作用。第一季我們的GDP增長是百分之零點六，估計第二季的增長仍然緩慢，稍後政府經濟顧問會公布有關數字。

近期《逃犯條例》的修訂爭議引發了連串示威遊行。大家都非常尊重市民以和平的手法表達意見。但其中有一小部分人採取暴力、激進和違法的手段，令到市民和警員受傷。各位，如果這些受傷的人士是大家自己的家人，大家會有甚麼感受？大家會有甚麼想法？將心比己，我相信大家都不想見到這些情景，亦不會接受以暴力的手段來表達訴求。社會上有不同訴求，有不同意見，是在所難免，最重要的是溝通和理解，而非訴諸暴力和威嚇。如果暴力成為表述手段，在社會上繼續滋長蔓延，社會會變得更加對立和不安寧，這對大家都不利，社會上亦更難進行溝通，甚至會失去讓大家坐下來共同努力解決問題的機會。我希望大家對這些暴力行為說不，重回理性對話，一同努力修補社會的裂痕，重新出發。對於一些別有用心的暴徒，我們予以強烈的譴責。

+ 12 + 11 + 10

另外想問一問，近來的示威活動，擔心會令資金持續撤離香港，以及想問一問示威活動會否影響香港的信用評級呢？ 記者

最近的社會事件、連串的示威遊行和出現暴力場面是會打擊香港的國際形象。在未來的工作中，我會與特區政府團隊努力加強我們在國際上推廣香港的工作，令國際社會對我們有更加全面和正確的了解。

至於資金方面，我們通過金融管理局一直密切監察，在過去這段時間，沒有見到明顯資金外流的情況。大家亦見到港元在前一陣子偏強，當然這亦有季節性的因素，但從這種種現象和數字來看，我們整體上覺得並無出現資金外流的情況。

+ 11 + 10 + 9

想問除了資金外流外，會否有商界人士或外國商業企業向你施壓？ 記者

我們在外地開會的時候，很多人都關心香港的情況，我們亦趁機會跟他們解釋，讓他們更全面地了解，香港即使有譬如大家見到的遊行示威，市面亦很快恢復正常運作，亦歡迎他們繼續來香港做生意。香港仍然是一個國際金融中心，亦是經濟非常發達的商業城市。

多謝大家。