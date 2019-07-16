反修例風波引發政府自回歸以來最嚴重的管治危機，連場大規模遊行示威，以至近日多埸的激烈警民衝突，政府看來都束手無策，未有解決方法。 香港民意研究計劃（前身為香港大學民意研究計劃）今天（16日）公布最新的特首及問責官員的民望評分，是香港民意研究所創立後首次公布民調結果。香港民研於本月二日至八日以電話隨機訪問1,025人，特首林鄭月娥的評分較上月底的調查上升0.5分，民望評分為33.4分，仍為史上最低民望特首。研究所數學科學經理戴捷輝指數據與上月調查變化不大。 律政司司長鄭若驊的民望評分再創新低，民望評分為21.6分，較上月大跌7.9分，反對率高遠68%，被評為「表現拙劣」，是官員評分中歷來最低。

林鄭民望得33.4分。（資料圖片／李澤彤攝）

香港民研於本月二日至八日以電話隨機訪問1,025人，結果顥示，林鄭月娥民望評分為33.4分，較上月17日至20日由港大民研進行民調微升0.5分（32.8分），誤差為正負2.1個百分點。根據港大民研數據，上任特首梁振英任內最低評分為37，前任特首曾蔭權最低評分為39.3分，首任特首董建華最低分為36.2分，意味林鄭仍為史上最低民望特首。

至於支持林鄭月娥出任特首比率為26%，較上月上升3個百分點；反對率為66%，較上月微跌1個百分點；支持率淨值為負40個百分點，上升4個百分點。

司長方面，市民對政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波及律政司司長鄭若驊的評分依次為38.0、29.5及21.6分，而支持他們續任的市民則分別有26%、17%及10%，支持率淨值分別為負12個百分點、負40個百分點及負58個百分點。

在所有問責官員中，鄭若驊的民望評分最低，民望評分為21.6分，較上月大跌7.9分，反對率高達68%，支持率淨值為負58個百分點，被評為「表現拙劣」，是唯一一人被歸類為「表現拙劣」，亦是官員評分中歷來最低。

至於在修訂《逃犯條例》中，其中一名為民眾眾矢之的的保安局局長李家超，其支持率淨值是負38個百分點，為上任以來最低。

