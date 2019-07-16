【逃犯條例】西貢街頭播鏗鏘集遭罵「暴徒」　主辦：只想擴闊討論

反修訂《逃犯條例》風波持續，近日有西貢市民自發在區內舉辦時事節目放映會，但遭人破口大罵，指責放映方是「暴徒」、「賣國賊」。有份舉辦放映會的社區組織表示，對無故被罵感到極為無奈，「我們只是看時事節目，就不斷被人用粗口指罵，為何有人會這樣干涉？這是不是極權社會出現的警號？」

街頭放映新聞節目被罵「暴徒」

社區組織「西貢鄉民」於上周日（14日）在西貢敬民街、政府合署對出空地舉辦放映會，他們在空地上架好放映器材，並放好零星椅子，向路過市民放映兩集香港電台節目《鏗鏘集》。因應近月反修訂《逃犯條例》運動持續，他們選擇播放《這年初夏》及《「陽光」司法》，兩集節目分別講述青少年與反修訂《逃犯條例》議題的關係，以及中國近代法治問題。

放映途中，突然有名中年男士出現，對正在觀看放映的居民及主辦方破口大罵。一直關注西貢鄉郊發展的西貢居民Carol當日有份協辦放映會，她憶述當時情況，指該名男士不斷罵他們是「暴徒」、「賣國賊」，指責播片者「搞亂香港」，又稱「呢度係西貢，唔歡迎你，你走啦！」Carol立即舉機拍攝，但隨後有更多男士加入指罵，市民見狀於是報警求助，事件在警察到場處理後才得以平息。

望放映能為西貢人提供討論空間

負責舉辦放映會的「西貢鄉民」成員陳嘉琳指，過去在區內曾舉辦兩次放映會，均沒有受到以上騷擾。至於是次選擇放映以上兩套《鏗鏘集》，主要是想為市民提供討論時政的空間，不過亦有市民問他們，為何不播警察被打的片，要播時事節目？她這樣回答：「《鏗鏘集》是比較有公信力的節目，不是一面倒意見，我們想大家理解，學生在運動上的感受是甚麼，不只是因為他們的行為，就去批評他們的聲音。」

社區組織「西貢鄉民」於上周日（14日）在西貢敬民街、政府合署對出空地舉辦放映會。（資料圖片／高仲明攝）

「西貢為建制勢力地區，兩代之間有好多溝通與誤會，沒有人去嘗試溝通化解。」陳嘉琳原是馬鞍山居民，但因過去經常到西貢遊玩，繼而開始喜歡西貢，她眼見西貢人懼於表達自己意見，故舉辦放映會，冀建起兩代人之間的溝通橋樑，「西貢人住得好近，大家出出入入會認得大家是誰，可能會因為這樣而害怕表達自己。但我認為，如果要有多元文化，就不應恐懼表達意見。」她表示，透過放映會，不期望支持政府的市民會認同他們的想法，但起碼拉近大家的關係。

警方指，在本月14日曾收到一名市民報案，指有人當時於上址設置裝置準備播放影片，期間有人上前與事主爭執。警方接報到場，當時有兩名人士正在爭執，經調查後，事件列作「糾紛」處理。