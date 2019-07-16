香港民研首公布民調 　蔡子強撐場放「催淚彈」　 鍾庭耀流男兒淚

由前港大民意研究計劃總監鍾庭耀牽頭成立和擔任總監的香港民意研究所，今天（16日）首次公布特首和問責官員評分。研究所創立之初，鍾庭耀一度擔心因眾籌金額不足，導致過往在港大民研進行的例行民調（包括特首和問責官員評分）「斷纜」，不過截至今天，研究所已籌得410萬元，距離目標600萬元只差少於三分之一。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強今天亦有出席記者會，不過他在記者會上未有發表政治評論，反而在記者會尾聲發表感言。一向感性的蔡子強說，他於九十年代開始投入選舉研究工作，當時幸得鍾庭耀無私地把原始數據開放予他和其他青年學者作研究。他又說一些香港人珍而重之的事物隨成長消失，但不希望鍾庭耀和記錄香港政治寒暑表的民研計劃消失，希望市民可以支持鍾庭耀。 蔡子強隨後拿出一張一萬元的支票交予鍾庭耀，捐助研究所的工作。鍾庭耀聽到蔡子強的感言不禁落下男兒淚，鍾其後又發表感言，蔡子強也眼有淚光。

鍾庭耀牽頭成立香港民意研究所，蔡子強出席記者會表達對鍾庭耀的支持。（吳倬安攝）

蔡子強：民調已成生活重要的風景

蔡子強在記者會尾聲說，與鍾庭耀認識了20多年，今天出席記者會是希望表達對鍾庭耀的支持。他指在九十年代初，很多政黨在香港政圈出現，當時他開始投入選舉研究工作，坦言當時研究選舉的學者並不多，他的同僚馬嶽當時仍在海外留學。

蔡子強指，當年幸得鍾庭耀的支持，指鍾沒有自私，反而慷慨地把原本可其貨可居的原始數據，開放予他和其他青年學者，才令學者們有素材作選舉研究。

他慨嘆，一些香港人珍而重之的事物隨成長消失，鍾庭耀的民調已成為香港人的一部分，成為香港人觀察政治的重要指標，好像今年6月每次遊行過後，不少人都是期待民研計劃公布特首最新民望。

蔡子強表示，不希望鍾庭耀和記錄香港政治寒暑表的民研計劃消失，希望市民可以支持鍾庭耀，「（鍾庭耀及其民調）已成為生活重要嘅風景，縱觀神洲大地，唔計台灣，只有香港先會知道領導人嘅民望同寒暑表，呢樣嘢並唔係理所當然」。

鍾庭耀聞言後，不禁落下男兒淚，鍾庭耀說，今日記者會邀請政治學者評論民調結果是一個新嘗試，希望社會長遠可透過以數據客觀、公正、和平和理性討論問題，形容這是社會之福。

他說一星期前才決定邀請學者參與記者會，蔡子強隨即回覆他，表示非常希望到場支持，並捐款予研究所，但他坦言無想過蔡子強在記者會「講啲咁感人嘅說話」。

鍾庭耀又表示，是次成立研究所，深深感受到公民社會支持他和其工作延續，坦言自己退休後才成立研究所，猶如「一啟動就係望接班」，又說自己很清楚民研計劃可能會有一天消失，但非常希望項目可以延續下落去。蔡子強聽著鍾庭耀的感言亦眼有淚光。