香港民研獲捐115萬　僅及眾籌目標2成　鍾庭耀稱難估脫離港大影響

香港大學民意研究計劃上月結束，本月起轉做獨立機構「香港民意研究所」（香港民研），早前為七一遊行點算人數。運作需成本，香港民研四月底起眾籌600萬元起動資金，截至昨晚（3日）只籌得約115萬元，佔眾籌目標約19%。 香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀今早(4日)在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，目前無法評論脫離港大對其而言是正值還是負值，但坦言新啟動下「以前不方便做的東西，公民社會要做就做」，免受政治原因、政治壓力影響。

鍾庭耀表示，香港民研截至昨晚（3日）籌得115萬元。（資料圖片）

預留49萬做2個月定期民調

日前有「連登仔」為鍾庭耀製作懶人包，呼籲網民捐款。鍾庭耀今日（4日）透露，自七一遊行民調出街後，截至昨晚共籌得115萬元，當中會預留48萬元維持兩個月的定期民意調查，每條題目約1.2萬元，每個議題15至20條問題較合適，平均兩星期會公布一次。他說，目前香港民研仍處於起步階段，只有14位同事，日後市民可以贊助或捐獻形式，為民調題目提供意見。

至於脫離港大會否影響外界對鍾庭耀民調信心，他認為難以評論對其影響是正值或負值，但認為過去不方便做的議題，但若公民社會提出要求便會去做，日後也望做全民投票、電子投票，亦免受政治原因、政治壓力影響。他又透露，有關民調結果不再停留在發布網上文字版，會加入專家評論；但至於會否召開記者招待會則因資源問題仍在考慮中。

鍾庭耀說，在外國民主社會經常就重要社會議題做民調，傳媒機構設有自己的民意調查機構，但香港則靠學術機構去做。他舉例說，近日有不少聲音要求成立獨立調查委員會，但實際上多少人有這個訴求、委員會的職權、時限等，目前沒有該民意數據。他又指，逃犯條例修訂的民意應了解市民認知、市民感受及市民想要什麼，提供一個客觀數據，絕對不能「估下估下」。