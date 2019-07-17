【逃犯條例】屢被傳問責下台　鄭若驊赴京前怎解畫？

修例風波中，律政司司長鄭若驊多次被質疑是否應問責下台。她今日下午前赴北京外訪前，在香港國際機場會見傳媒，以下為其談話內容。

各位朋友，今日我們會到北京，明天會見三個部委：外交部、最高人民法院和司法部，將會開會商談關於內地和香港在法律和爭議解決方面的合作事宜。後天是第二屆「一帶一路」聯席會議，我們會與其他政府部門的代表一起參與。會議上，我們會報告建設「一帶一路」相關事情的進展，而律政司亦會就建議詳細繼續推廣，希望可以在香港籌建一個創新、多元化的國際機構處理「一帶一路」相關的爭議，這是我們這兩天到北京的工作。

我亦在此跟大家談談最近的示威活動，我們亦注意到有一些衝擊的情況發生，大家也可能感到痛心和不安。我希望大家能夠將愛香港的心和為香港好的心，用一些更好的方法來表達，希望大家可以放下歧見，坦誠溝通，理性地參與社會的服務。

就溝通方面，律政司最近亦不斷與好幾個機構會面，例如香港律師會和大律師公會，以及與其他法律界和爭議解決界的代表見面。第一，我們商談雙方也關注的事情，例如如何進一步推廣香港的法律服務；第二，我們亦就現時社會的情況，聽取他們的意見和聽取他們的建議；第三，我們就《施政報告》考慮到法律界方面希望加入《施政報告》的建議，我們聽取他們的意見，希望落實《施政報告》時可以更貼近民意。多謝各位。

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司長，你連日來有否考慮過自己需要為這件事問責下台？ 記者

其實政府已就此事向大家表示，我們有可以做得更好的地方。我們希望利用更多時間和空間，繼續為廣大市民服務。

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今次上京有否心理準備會被勸退？你自己會否接受？行政長官形容修例壽終正寢，但都未能平息民憤，你身為律政司司長，會否建議行政長官用一些有法律效力的詞語，真的撤回條例，釋除市民的疑慮？ 記者

我們今次上京，剛才我已經提及，我們將會見幾名部委和出席聯席會議，其實大家都已訂定具體議程，我們會有很多事情要談，所以第一個問題不是我們今次開會的事情。

至於有關條例方面，其實已談及很多次，我們很清楚要知道，行政長官上周二已很清楚就五點事情作出回應，所以再無其他回應。大家要明白，我們不需要糾纏在一個詞語應該如何理解，其實大家很清楚知道《逃犯條例》的修訂已經不會再啟動，所以希望大家不要糾纏在如何用這個詞語。我反而希望大家可以放下歧見，真的為香港和香港人做多一點，想多一點，通過理性和坦誠的溝通，思考如何為香港再向前做。

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近日多個民調顯示，你的評分是歷來最低，你認為在這些結果下，你如何擔任司長一職？你認為香港市民如何能給予你空間和時間？ 記者

我關注到相關的民意報告，亦很明白社會對司長、局長，包括我本人，有一定要求。我希望大家有多少許時間和空間，讓我們整個政府團隊，包括我自己，尤其是我自己，可以更加努力為香港市民服務。