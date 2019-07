政府修訂《逃犯條例》激起近月來多次遊行示威。部分示威活動更演變成警民衝突。 有長者今日(17日)亦發起「銀髮族靜默遊行」支持青年抗爭者,遊行終點為政府總部。行政署則於今午(17日)通知在政總的各部門,指因公眾集會,各局或部門可能要按運作需要,考慮讓員工在下午5時前離開。

行政署短訊全文:

Having regard to the public rally around Tamar Area this afternoon, bureaux/offices may wish to consider allowing staff members to leave CGO earlier around 5 pm, subject to operational needs.

中文翻譯:考慮到今天下午添馬艦周圍的公眾集會,各局/辦事處可考慮允許職員在下午5點左右離開政府總部,視乎運作需要而定。