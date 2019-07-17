【逃犯條例】連登傳民政局密約中學生　或與林鄭、張建宗會面

修訂《逃犯條例》引發近一個月來多次大規模示威，而政府一直未對民間5大訴求作正面回應，亦令情況不斷惡化，示威活動釀成多次警民衝突，青年示威者更是首當其衝。 特首林鄭月娥早前嘗試約見大專學界對話，惟她因不願答應在會面時回應5大訴求而被學生代表拒絕。網上討論區連登今日（17日）就流傳一則引述「教育社福界」人士的消息，指某中學有學生前日收到自稱民政事務局職員邀請，在本周五（19日）下午在政府總部出席一個聚會活動，活動上有機會與林鄭月娥或政務司司長張建宗會面。 《香港01》正就傳言向民政事務局查詢。

有關消息來自網上討論區連登帖文。帖文指是「代教育社福界手足出post」，又認為「事件好緊急，如果俾佢搞得成，政府就可以話已經接觸青年，玩屈民意呢招；而班年輕人就會被擺上檯做箭靶」。

帖文指，前日（15日）「民政局C小姐」聯絡其負責的學生，「大致意思係要佢參加今個星期五民政局搞嘅gathering（聚會）」。而活動上有機會與林鄭或張建宗，及部分「制定中央政策相關的官員」會面，此外，「同場會有大概1X個青年大使」。而有關會面是7月14日至15日「好臨時決定」，民政局職員聯絡時沒有交代目的，僅稱希望學生「發表自己意見」，並強調屆時不會安排記者出席。帖文指，獲邀學生擔心被官員利用，因此向其求助。

網上討論區連登今日（17日）就流傳一則引述「教育社福界」人士的消息，指某中學有學生前日收到自稱民政事務局職員邀請，在本周五（19日）下午在政府總部出席一個聚會活動，活動上有機會與林鄭月娥或政務司司長張建宗會面。（資料圖片/盧翊銘攝）

工黨立法會議員張超雄表示，如消息屬實，如此「閃縮」的舉動亦不能使市民信服，因如果安排中學生在政府控制情況下會面，根本無法聽到青年真正聲音。他又認為，政府應先答允民間部分訴求，再公開與大學學生會代表會面，林鄭也應該到不同區域的社區會堂，回答青年質詢。他指出，林鄭若希望緩和氣氛，落區時應盡可能減少警力，就算有警察，也不應該佩戴防暴裝備，相信氣氛緩和後，才能避免衝突。

（連登討論區截圖）

學生動源則發出緊急呼籲，指有關閉門會議並無交代目的，僅表示希望聆聽學生意見，強烈建議任何中學生切勿出席有關會議，以免被政府利用，以營造出已聆聽青年人的聲音之假象。學生動源不排除將於當天號召市民到場抗議。

《香港01》正就此事向民政事務局查詢。