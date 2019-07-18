【拆局】張超雄草案欲絕殺林鄭　惟錯誤時、地、人　反遭「割席」

政府修訂《逃犯條例》所激發的社會抗爭運動曠日持久，特首林鄭月娥和一眾主事官員冷處理，亦未能為事件降溫。 特區管治危機仍在發酵之際，泛民議員又出「新招」，工黨立法會議員張超雄提出私人條例草案，要求修改《逃犯條例》以允許香港向台灣單次、單向移交殺人案疑犯陳同佳。然而，這個一個由張超雄提出的方案，卻引發反修例陣營內部軒然大波，結果林鄭還未「撤回」草案，張超雄便須「撤回」其私人草案，比政府的修例方案更「短命」。 政界人士分析，對風雨飄搖的林鄭政府而言，張超雄的草案本有機會給予致命一擊，無論政府接受與否，都會顯得更加進退失據。可惜，在當前的抗爭節奏下，由以「和理非」聞名的張超雄提出草案，則有令運動焦點模糊之嫌，客觀效果無異於在錯誤時間，由錯誤的人，在錯誤的地方開闢新戰線。

由張超雄提出的方案，卻引發反修例陣營內部軒然大波，最終草案甚至在宣布當日傍晚就被迫「撤回」，比政府的修例方案更「短命」。（資料圖片）

近月來的大型抗爭運動，源於政府以處理「台灣殺人案」為由修訂逃犯條例。踏入7月，各類大型遊行、示威及不合作運動如火如荼，「台灣殺人案」亦隨著政府先後宣布修例「暫緩」和「壽終正寢」，而被懸而不論。有泛民中人坦言，縱使政府已幾乎不敢重提修例，但仍有一堆後續問題須處理，包括如何處理陳同佳案，還死者家屬公道。

從政治上，民主派認逃犯條例修訂草案「邪惡」，必須除之而後快安，但從道德立場上，對潘曉頴台灣被殺案不能完全置諸不理。事實上，早在今年4月，13萬人反修例遊行前，公民黨楊岳橋已提出過「域外法權」的私人條例草案，以抗衡政府方案；民主黨也曾倡議過在條例中增加「日落條款」，惟這些建議當時都不獲政府接納。至於張超雄提出的方案，即僅將台灣納入《逃犯條例》適用範圍，同時仍舊將大陸和台灣排除在外，而這亦是港府提出修例初期，「反修例」陣營的一貫立場。

換言之，張超雄的私人條例草案，在內容細節和道德立場上，並無大問題。但為何草案提出後，仍招致支持「反送中」運動的群眾劇烈反彈呢？

有政圈中人指出，經歷6.12一役後，逾一個月以來的激烈警民衝突，抗爭焦點早已發展至對整個管治體制的不滿，當中的關注，包括「警方濫暴」、「濫捕」示威者、立法會和特首選舉的不民主、官員無需問責下台等。

衝入立法會後，運動早已昇華到抗議包括行政和立法在內的整個特區管治。示威者本就已宣示了對立法機關的不信任和否定，泛民議員在此時刻，希望透過被群眾視為不公義立法會的機制，彰顯公義處理台灣殺人案，此舉在示威者眼中，無異於在錯誤的場景「緣木求魚」。（資料圖片/羅君豪攝）

當時間推移到7月，示威者衝入立法會，破壞立法會主席畫像，在會議廳內宣讀宣言，運動早已昇華到抗議包括行政和立法在內的整個特區管治。示威者本來就已宣示了對立法機關的不信任和否定，泛民議員在此時刻，希望透過被群眾視為不公義立法會的機制，彰顯公義處理台灣殺人案，此舉在示威者眼中，無異於在錯誤的場景「緣木求魚」。

此外，遍地開花式的社區抗爭在九龍、上水、沙田開展後，群眾心理上仍期望以更大規模的跨區遊行示威活動，繼續對港府施壓，逼迫對方接受民間五大訴求。其中7.21民陣遊行更是備受矚目，被視為另一次「曬冷」機會。張超雄在7.21遊行前夕，設法為林鄭收拾台灣殺人案的殘局，也難免令人有模糊焦點的觀感，此為「錯誤的時間」。

最後，社工系講師出身、形象中產的張超雄本身就被視為「和理非」的標誌。6.21包圍警總一役，他有份勸說示威者放行被包圍的警車；7.1衝擊立法會時，他也曾站在玻璃牆前勸阻示威者。正是這種背景下，「錯誤的人」、「錯誤的時間」，循「錯誤的地方（渠道）」提出解決台灣殺人案方案，最終兩面不討好，張超雄亦不得不極速撤回草案。