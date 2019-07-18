【逃犯條例】張超雄提私人草案處理陳同佳案　僅允港向台單次移交

政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議，激起的示威浪潮由六月延續至今。特首林鄭月娥早前宣布，修訂逃犯條例的工作已壽終正寢，惟提出修例的其中原因，即引渡台灣殺人案疑犯陳同佳到台灣受審，暫時仍未有解決方法。據了解，殺人案死者潘曉穎的父母，原來早於6月底致函林鄭月娥，提出「單次個案處理」在內的四個方法，為女兒討回公道，又指案件刻不容緩，盼獲特事特辦處理。 民主派議員楊岳橋、尹兆堅和張超雄提出私人條例草案，以處理台灣殺人案。工黨張超雄提出以最簡單方法，將台灣納入現有的引渡條例內，並以單次引渡方式，將逃犯單向由香港引渡至台灣，希望盡力解決台灣殺人案，還死者家屬公道。張超雄稱，已取得律政司法律草擬專員發出的證明書。

張超雄指，將提出私人草案修訂，以最簡單方法，將台灣納入現有的引渡條例適用範圍內，即允許香港向台灣單次性移交逃犯，而大陸和澳門則仍排除在外。（盧翊銘攝）

工黨張超雄表示，政府修訂逃犯條例導致社會出現動盪、矛盾激烈的情況，惟政府未有解決台灣殺人案，故民主派希望解決事件。他將提出私人草案修訂，以最簡單方法，將台灣納入現有的引渡條例適用範圍內，即允許香港向台灣單次性移交逃犯，而大陸和澳門則仍排除在外。

他稱得知有市民擔心修例會引致在台灣的香港政治犯、「義士」遭引渡回港，但他強調草案不允許台灣向香港移交犯人，換言之，修例是單向性，即只限香港移交疑犯到台灣。張超雄又指，私人草案可在任何時間撤回，不會讓建制派和政府「偷雞」將修例更改至其他情況。

張超雄解釋，提出草案建議單向移交，是希望修訂有立即效果。他認為，在此敏感時刻，如果想理性解決台灣殺人案，做到特區政府所謂初心，伸張公義，民主派的方案可以做到。他強調，政府如要採納其私人條例草案，就是要立刻撤回送中條例，但相信社會的爭議不會平息，因為仍然有民間五大訴求，包括成立獨立調查委員會調查、撤銷暴動定性等，政府未作回應，但為了解決台灣殺人案，希望草案能有幫助，而案件也有時間性迫切性，過了10月可能再無機會處理。

張超雄又指，修訂避免用任何國家字眼，並沒有定義是否國家，以儘量避免一些直接爭拗；如有人擔心在《逃犯條例》適用範圍加入台灣後，將來條例可能擴大到中國大陸，令香港未必安全，「有同事想加日落條款，都可以接受」。

尹兆堅表示，如果政府有心魔，見到民主派提出草案就不願採納，民主派不介意建制派將草案「攞去用」。（盧翊銘攝）

民主黨涂謹申表示，從報道中得知台灣殺人案死者在6月曾去信特首提出四個方法解決，他稱當時立法會未完結會議，但政府不解決亦不接受議員提出的方案。他又指十日前曾到台灣與當地的朋友和官員作技術性交流，得出的結論是最後仍要政府主動與台灣商討，若政府不做、不解決的話將不能解決台灣殺人案。

楊岳橋則指，無論特首如何拒絕民主派的建議，特首還是有責任要給公眾和潘氏一個交代，政府必須給出一個公眾、台灣都受而又能解決有關殺人案的方案；「我哋唔係神仙，你如果唔接受我哋，你拿出來你的方案。」他呼籲政府不要「只是say no，做鍵盤戰士」，出信拒絕民主派建議。尹兆堅又補充，如果政府有心魔，見到民主派提出草案就不願採納，民主派不介意建制派將草案「攞去用」。

公民黨楊岳橋和尹兆堅早前提出私人草案，其中楊岳橋提出修訂《侵害人身罪》即擴闊香港法院權力處理，港人在境外涉嫌謀殺、誤殺或意圖謀殺的案件；尹兆堅則修訂《刑事司法管轄權條例》，即加入《侵害人身條例》下8項涉殺人罪行。