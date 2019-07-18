【政壇諸事町】IQ高羅致光被畫畫考起　中一美術嘗「肥佬」滋味

香港展能藝術會昨天（17日）起，於香港文化中心舉辦「畫景 - 展能藝術家聯展」，展出多幅由展能藝術家的作畫，聯展今天（18日）舉辦開幕典禮，勞工及福利局局長羅致光到場主禮，並細心欣賞畫作和與展能藝術家交淡，了解他們的創作意念和構思。 眾所週知，人稱「IQ王」的羅致光求學時期一直名列前茅，不過他原來也是試過考試「肥佬」！羅致光今天欣賞畫作時突然「自爆」，稱他唯一一次考試不合格，就是中一的美術科，當時他百思不解「肥佬」原因，直至中五才頓悟。

羅致光（左二）表示，今次並非首次欣賞展能藝術家的畫作，指從他們出色的畫作，根本不會知道他們是殘疾人士。（鄭子峰攝）

羅致光表示，今次並非首次欣賞展能藝術家的畫作，指從他們出色的畫作，根本不會知道他們是殘疾人士。他最欣賞的就是藝術家康仔以下白泥日落為主題的畫作，指畫作的顏色和對比，完全可以表現出觀日落時愉快的心情，「同埋佢畫得好細緻，連對面蛇口嘅起重機都畫埋，係好細心！」

他又透露自己曾多次到下白泥看日落，不過被問到是否女孩子一起看日落時，他笑說：「細個同阿爸去，之後就唔講啦，哈哈！」

欣賞畫作期間，他透露自己讀書多年，只試過一次考試不及格，就是中一的美術科，「成績表上唯一一次出現過紅色，就係中一嘅畫畫」。他後來終於明白不及格的原因，指他繪畫抽象畫是沒有問題，但在觀察和表達三維空間的能力則較遲緩，故繪畫寫實畫就唔得。

欣賞畫作期間，有藝術家以手語介紹畫作，羅致光看似完全明白手語的意思，被問到是否學習過手語，羅致光指他「間唔中」學幾句，有時看無綫明珠台新聞和出席活動也有手語傳譯，故「偷到唔少師」。