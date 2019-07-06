【政壇諸事町】連登倡「積極參與」所有活動　民建聯：一定派畀佢

在反對逃犯條例中參與甚多的連登討論區，今日（6日）有網民發帖，指「全港連登仔積極參與民建聯所有活動」，聲言連登「身為香港第一大愛國愛港撐修例嘅重地，我哋一定要積極參加所有民建聯舉辦嘅活動，令到民建聯可以有一番新景象」，稱「希望以後民建聯嘅活動全部都係由愛國愛港嘅連登仔參與」。 民建聯九龍西立法會議員蔣麗芸笑言「攞嘢要守秩序、守規矩，要畀公釵婆婆先，唔可以打尖」，揚言他們若有意領取，有餘貨的話，「一定派畀佢」。

有網民今日在連登討論區發帖，稱「連登身為香港第一大愛國愛港撐修例嘅重地，我哋一定要積極參加所有民建聯舉辦嘅活動，令到民建聯可以有一番新景象」。

有網民今日在連登討論區發帖，稱「連登身為香港第一大愛國愛港撐修例嘅重地，我哋一定要積極參加所有民建聯舉辦嘅活動，令到民建聯可以有一番新景象」，又「希望以後民建聯嘅活動全部都係由愛國愛港嘅連登仔參與」。該網民稱「以後你個區有咩民建聯活動一定要擺上連登大大力宣傳..愛國愛港你我有責」。

及後即有網民在facebook開設專頁，詳細列出民建聯在各區的優惠活動，包括270元的會慶聚餐，形容「年年都好受歡迎，可以一次過食哂乳豬、紅燒花膠、大青斑，仲有叔伯最愛嘅北姑肉掌」，亦有電影戲票、雨傘、蚊怕水等。

及後即有網民在facebook開設專頁，詳細列出民建聯在各區的優惠活動。

對於有網民發起積極領取民建聯派發的禮物，民建聯九龍西立法會議員蔣麗芸稱「好囉，攞嘢要守秩序、守規矩，要畀公公婆婆先，唔可以打尖」，揚言他們若有意領取，亦有餘貨的話，「一定派畀佢」。

至於有網民發起前赴民建聯27周年會慶聚餐，她則稱要買門票才能入內，如果他們想來可以購票，「不可以白食」，雖然一早爆滿，但蔣麗芸笑言「可以喺樓上租多幾圍，賣畀佢哋，Ann姐請佢哋食又點話」，又不擔心有人搞事，如到場「野餐」，「一般不是暴徒，搞事都是小嘍囉」。