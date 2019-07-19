【逃犯條例】張超雄談撤回：想幫潘生潘太沒理由錯　誤判政治效果

工黨立法會議員張超雄昨日（18日）公布提出私人草案，將台灣納入現有的引渡條例內，並以單次引渡方式，將逃犯單向由香港引渡至台灣，以解決台灣殺人案，不過做法惹起大批反對修例的市民反對，最終同天撤回草案。 他今日（19日）在港台節目《千禧年代》上接受電話訪問時表示，「想幫潘生潘太沒理由錯」，希望被殺的潘曉穎沉冤得雪，不過錯誤判斷政治效果，「想像不到風高浪急的程度去到這樣」，帶出很多疑慮和憤怒。

張超雄（右二）認誤判政治效果，楊岳橋（中）覺得，張超雄的做法可示範給林鄭看撤回就是簡單事。（資料圖片／盧翊銘攝）

他今早在節目上回顧，兩周前交文件到律政司，一周前便獲立法證明，他形容過程快，只費時十日便獲批，之後就呈上立法會主席。

一直沒有公開事件，他指是因為只想盡一分力，以法例形式解決台灣殺人案，直至《香港01》披露潘曉穎父母給特首的信件，當中透露提議可單次移交將殺人的陳同佳移回台灣受審，張超雄覺得自己的草案正正可收此效，故想向公眾交代，亦希望林鄭參考。

他再解釋他的草案內容，指不會修改《逃犯條例》的法律框架，任何個案都需經立法會把關，他只改變適用的地方，由現在的「中華人民共和國」以外的地方，改為變「澳門、大陸」除外，他認為可避免台灣是否中國一部分的政治爭拗，讓台灣可以接受，本港亦可在可行的法律基礎行事。

被問及有否自覺草案合理，只是在錯誤的時間提出， 張超雄認為，「想幫潘生潘太沒理由錯」，希望潘曉穎沉冤得雪，若在崗位上能提出可行修訂的話都想嘗試，他承認今次錯誤判斷政治效果，「想像不到風高浪急的程度去到這樣」，帶出很多疑慮和憤怒。

公民黨楊岳橋在同一節目上認為，張超雄已虛心回應，最後亦撒回草案和道歉，可為林鄭帶來示範：「政治人物偶然都會遇到一些我們覺得對，但原來社會大眾不接受的事，我們亦願意聽大家的意見而收回，正正最佳示範給林鄭月娥看，其實一條方案無論初心如何，錯了便收回、道歉，要撤回方案就是一件這麼簡單的事。」