【元朗黑夜】市民經港鐵站去購物被打傷入院　醫院不見當值警員

大批白衣人昨天（21日）在元朗一帶手持鐵枝和長棍，追打市民，有市民被打至爆血，警察沒有到場制止，亦未拘捕任何人。 粉嶺居民楊先生今日（22日）致電商台節目《在晴朗的一天出發》烽煙環節，指兒子晚上到元朗，原打算經西鐵站往YOHO Mall一期購物，卻在入閘機外被白衣人打傷，至今仍然留院治理。 楊先生怒斥昨天的事「離晒譜、無法無天」，又透露原希望在醫院內報警，卻找不到當值警察。

有白衣群眾周日晚上在西鐵元朗站大堂及車廂內追打市民。（資料圖片）

楊先生在節目中指，兒子昨晚沒有參與示威，他們晚上9時半在粉嶺吃晚飯後，兒子向他取車匙往Yoho買東西。兒子駕車抵達港鐵站附近泊車後，經元朗港鐵站大堂打算往Yoho Mall一期。

楊先生當時上網看見元朗西鐵站有大批白衣人打人，他與太太當下深感緊張便致電兒子，「一次、兩次、三次都冇人聽」，直至凌晨12點，兒子才接聽和告知被打傷、人在醫院，楊先生便往醫院探望，他指兒子頭部流血、被打至「豬大頭」。

楊先生批評昨天的事「 離晒譜、無法無天」，強調兒子只是身穿灰衣，並在閘外遇襲，兒子事後被送往博愛醫院，檢查完後，楊先生再漏夜將兒子送去私家醫院檢查， 目前仍在留院。楊先生透露曾打算在醫院報警，但找不到當值警察，強調已有住院記錄，之後必定報警。

有一名聲稱並非警察，但從事「救急扶危」的港台聽眾表示，他昨日亦有參與遊行，昨晚回到元朗後於茶餐廳用膳，惟得悉元朗發生暴力事件，故他立即乘坐輕鐵回到元朗站，最後於8至10分鐘後到場。

當到埗後，他稱已發現有一名女士躺在地上，惟其丈夫因被人追打而失散。後來透過網上資訊才知道，該名女士為孕婦。他表示，當時與途人一同為她尋找其丈夫，沿路見到不少白衣人，更大批聚集在各出入口附近。後來到月台時，更見到有50至70名白衣人，在列車門外追打市民。

警方久不到場情況「罕見」

他又指，救護人員先到場，隨後才見到警方出現。他說，由於當時情況混亂，他並有未有看手錶，但在他到場後，第一批約10至20名的警察至少15分鐘後現身。他指出，期間有白衣人跑走，部分人手上仍然持有武器，惟警方未有作出拘捕。當時有市民質問警察，但有總督察聲稱警察已「做緊野」，又籲市民不要妨礙他們工作。

對於警方久久不到場，他稱根據以往的工作情況，情況是很「罕見」。他解釋，若事件涉及人命傷亡，如暴力事故等，警方多數在15分鐘內到場。