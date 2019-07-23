【元朗黑夜】林卓廷嘴角縫18針手臂骨裂：慶幸無被拖出車圍毆

周日（21日）元朗西鐵站暴發白衣人無差別攻擊市民事件，立法會議員林卓廷趕至現場，遭多人在列車內圍毆，造成嘴角受傷及雙手被棍毆傷，事後送往屯門醫院救冶。 林卓廷今出院，嘴角縫18針，手臂被木棍毆致骨裂。他現身交代遇襲詳情，指昨天在元朗西鐵站現場，一直有便衣警員監察狀況，質疑他們沒有嘗試出手驅散白衣人，「警隊表示起初只派了兩名軍裝警員去現場，這點已經極之荒謬，因為現場已經集結近100人。」

林卓廷憶述，白衣人起初追趕到月台毆打車廂內的示威者，其後明顯針對他作攻擊，他被木棍毆打跌在地上，又表示慶幸自己沒有被拖出列車外圍毆，否則情況難以想像。

林指昨天在元朗西鐵站現場，一直有便衣警員監察狀況，但未有嘗試出手驅散白衣人，認為唯一合理解釋是警方「蓄意縱容黑社會分子攻擊市民」，包括反修例的示威者。

林卓廷憶述，白衣人起初追趕到月台毆打車廂內的示威者，其後明顯針對他作攻擊，他被木棍毆打跌在地上，又表示慶幸自己沒有被拖出列車外圍毆，否則情況難以想像。（鄭榕笛攝）

民建聯梁志祥批評林卓廷在元朗襲擊事件中挑釁白衣人。林澄清指自己在現場曾20次要求對方停止攻擊，對方仍繼續打。最後林卓廷向白衣人說「已經報咗警，警察就嚟，你唔好走。」目的為保護現場市民，令對方盡快離開。

林卓廷又質疑為何元朗襲擊事件發生後，防暴警員可以與白衣人「搭晒膊頭」，看似關係甚好。「這一幕令我想到周星馳電影，獄卒為死囚周星馳點煙，送他離開。」

他表示已經記下現場其他傷者的資料，日後一定會協助受傷苦主追究責任，提醒警方不要以為放縱黑社會襲擊市民無責任，外國有相似案例，可以遁公職人員行為失當罪起訴對暴力行為視而不見的警員。