【元朗黑夜】朱凱廸形容「香港版義和團」　冀民意能量震懾黑社會

元朗周日晚上（22日）有大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多個地點，包括進入元朗西鐵站內，襲擊手無寸鐵的途人，情況嚴重。 立法會議員林卓廷、朱凱迪今（23日）出席商台節目，朱凱廸形容，前晚元朗事件是「香港版義和團」。他質疑中聯辦在背後找元朗的鄉事勢力，聚集大批人士以「保家衛鄉」之名行事，意圖以黑社會製造恐懼，令市民感覺到沒警察會「大件事」。 對於有市民發起光復元朗行動，建議「燒村」等行動，朱凱迪認為若市民衝動，這些白衣人士就可真正以「保家衛鄉」為由反擊，或令黑社會與村民連結。他強調，明白市民現時怒火中燒，但希望能用「民意能量震懾黑社會」。

朱凱廸形容前晚元朗事件是「香港版義和團」，質疑中聯辦在背後找元朗的鄉事勢力，聚集大批人士以「保家衛鄉」之名行事。（資料圖片/盧翊銘攝）

指涉事「大佬」已潛逃

朱凱廸認為，元朗事件早有部署，因上周二已有白衣人士追打在雞地播放警方濫權片段的人士，然後中聯辦有人讚揚其行為。朱凱廸又指，元朗事件中涉事黑社會不代表新界鄉事主流，但有人想透過事件領功，「搵班人出來整場大龍凰，但過了火」。他又稱，收到風聲指「涉事大佬已『走佬』」。

朱凱迪續指，中聯辦新界部在新界動員角色清晰，於不同鄉事、脈絡都有他們的人，這次事件中相信是十八鄉、下村、部分八鄉、新田與黑社會有連結。

對於有市民發起光復元朗行動，建議「燒村」等行動，他認為若市民衝動，這些白衣人士就可真正以「保家衛鄉」為由反擊，或令黑社會與村民連結。朱凱迪強調，明白市民現時怒火中燒，但希望能用「民意能量震懾黑社會」。

林卓廷認為，元朗事件是為警隊揭開新一頁，「自廉署成立以來最恥辱的一頁」，因整個警隊的管理、監察、機制都面臨崩潰。（資料圖片）

林卓廷：整個警隊的管理、監察、機制面臨崩潰

林卓廷表示，當日晚上9時留意元朗發生情況，故在10時22分先致電予元朗警民關係科副主任，向其稱懷疑有黑社會集結，要求警方盡快派人處理。林卓廷指，當時到達後正了解一名年輕人傷勢，但忽然有一大堆白衣人士包圍元朗站，手持木棒、木條，無差別地打人，他當時多次叫「停手」並強調已報警，但沒想過警方長時間未有出現。

對於有建制派質疑他動員黑衣人現身，林卓廷批評是「荒天下之大謬」，強調沒能力動員，「稍為有常識都知是建制派與『五毛』的抹黑。」他認為，元朗事件是為警隊揭開新一頁，「自廉署成立以來最恥辱的一頁」，因整個警隊的管理、監察、機制都面臨崩潰。