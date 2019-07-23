【元朗黑夜】陳弘毅：人神共憤　促建制非建制聯手捍衛核心價值

自6月起香港社會不再平靜，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今日（23日）在其facebook賬戶發貼文指，香港過去個多月經歷了回歸以來最嚴重的政治和社會危機，日前晚上西鐵元朗站有大批白衣亂棍毆打無辜市民至重傷一事，十分駭人，稱「人神共憤」，警方執法不力大受批評。 陳弘毅形容元朗事件對本港法治及香港警隊是最嚴峻的挑戰，「危急存亡」之秋，建制派及非建制派、反對及支持修訂《逃犯條例》人士理應「求同存異」，須共同捍衛法治社會最基本的社會治安、市民人身安全的保障，向暴力說不，回歸理性，寄語聯手合作才能令被譽爲「東方之珠」的香港維持繁榮安定，本港青年人才能看到其前途的光明與希望。

陳弘毅在其facebook賬戶發貼文指，香港特別行政區過去個多月經歷了回歸以來最嚴重的政治和社會危機。（網上截圖）

陳弘毅指出持續數周的警民衝突、圍堵政府建築物和中聯辦等事件，令愛護香港及以香港爲家的市民感痛心、憂心。他表示自己身爲法律工作者，法治是香港其中一個核心價值，亦是「一國兩制」的基石。不論如何，維持社會治安與秩序、保障個人人身安全與財產是法制最基本的要求。他描述港人現時最基本的自身安全因政治緣故受威脅，政治暴力已嚴重威脅本港繁榮安定，法治遭嚴峻挑戰。而警察、檢察官、律師和法官皆為構成法治社會的守護者，若警方執法不力，無法保護市民最基本的人身與財產安全，法治的最基本要求便未能實現。

陳弘毅又指，與修訂《逃犯條例》議題相關的多宗事件中，除大規模和平示威，有不少暴力行爲出現。他強調，除法律允許對他人的襲擊的正當防衛、警方執法時使用合理程度的武力之外，其他暴力都違反法治原則。他稱，儘管是違法的「公民抗命」，也必須是和平非暴力，否則便超越「公民抗命」原則所允許的範圍，認爲社會需反思暴力往往是由仇恨驅動的，而擁文明自由社會的香港亦追求多元、開放、寬容和仁愛的社會，因此反對仇恨驅使暴力。他指出，不同持份者應在互相尊重的基礎上，通過理性討論及合法途徑解決紛爭，人與人及國與國之間應如是，更何況港人在「一國兩制」的境況下。