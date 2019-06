【逃犯條例】陳弘毅：政府自製政治上的「完美風暴」　完全可避免

政府修訂《逃犯條例》內容飽受社會非議,其後更觸發連日來大型反對運動。

此前一度表示對修例有疑慮,但後來又「轉軚」支持政府的基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨(19日)發表網誌,稱政府提出修例是在政治上製造了一場完全不必要且可避免的「完美風暴」(Politically it generated a “perfect storm” in Hong Kong that was completely unnecessary and avoidable),因《逃犯條例》修訂不似《基本法》23條立法,其高度從未達到中央在香港問題上的議程。