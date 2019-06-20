【逃犯條例】陳弘毅：政府自製政治上的「完美風暴」　完全可避免

政府修訂《逃犯條例》內容飽受社會非議，其後更觸發連日來大型反對運動。 此前一度表示對修例有疑慮，但後來又「轉軚」支持政府的基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨（19日）發表網誌，稱政府提出修例是在政治上製造了一場完全不必要且可避免的「完美風暴」（Politically it generated a “perfect storm” in Hong Kong that was completely unnecessary and avoidable），因《逃犯條例》修訂不似《基本法》23條立法，其高度從未達到中央在香港問題上的議程。

陳弘毅在網誌上表示，回想修例的初衷源於建立中港引渡協議的良好願望。惟最終事件在政治上演變成一場香港的「完美風暴」。（資料圖片）

陳弘毅在網誌上表示，回想修例的初衷源於建立中港引渡協議的良好願望。惟最終事件在政治上演變成一場香港的「完美風暴」。

他又指，儘管修例暫緩，但仍有大量港人上街要求政府徹底撤回修例，並抗議警方於6月12日的過分武力，而特首林鄭月娥亦於其後公開道歉，陳認為，事件說明香港「半民主政制」下獨一無二的特性，即公民自由，尤其是言論、新聞、集會及結社自由；公民社會的興盛，以及政府並非民選及對人民問責。

他又指，在威權國家，沒有任何大規模示威被允許，但同類令人難以置信的反對運動在香港就會發生。而另一方面，在自由民主的角度看，香港6月9日的示威反映了人民發聲後，能夠迫使政府停止立法程序。

他認為，香港活躍而強大的公民社會，有時可以戰勝政府，如2003年的7.1遊行，2019年同樣情況則再發生。他又指，該最新的、對「一國兩制」的挑戰，幸運地以港府和北京政府採取理性的邏輯，而非強硬的邏輯而告終。