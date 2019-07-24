【元朗黑夜】朱凱廸批如「丁蟹」　促首要查何君堯角色

7.21元朗白衣暴徒襲擊市民事件中，建制派立法會議員何君堯與白衣人握手寒暄。他昨日（23日）又在網上直播節目中，涉出言恐嚇議會陣線立法會議員朱凱廸。 朱凱廸今（24日）回應事件時形容，何君堯是如電視劇《大時代》中角色丁蟹一樣的人物，試圖在香港發展暴力、義和團式的政治文化，並用蠻不講理和假消息控制社會。他認為，無法逐個回應何君堯丁蟹式的虛構指控，指除非有實質威脅的證據，否則暫時不會報警，又認為警方首要調查的，應是何君堯在元朗恐怖襲擊中的角色。

朱凱廸（左）今（24日）回應事件時形容，何君堯（右）是如電視劇《大時代》中角色丁蟹一樣的人物，試圖在香港發展暴力、義和團式的政治文化。（節目截圖）

朱凱廸又指，警方對元朗恐襲的調查，亦要指向剛剛辭職的《經濟日報》前副社長石鏡泉，因對方散佈錯誤暴力信息，製造暴力氣氛。

朱凱廸指，何君堯如丁蟹，是一個現象，是在香港發展的暴力、義和團式政治文化。他認為，面對蠻不講理的丁蟹式指控，無法逐一回應，希望市民不要受到蠱惑而針對鄉村，也不要再流傳何君堯發放、蠱惑人心和煽動暴力文化的假消息。

被問及會否就被恐嚇報警時，他就表示，現階段沒有打算報警，直到收到確實跡象，顯示家人或自己人身安全會受威脅。他不認為不報警是「放生」何君堯，因對方有更大罪名，警方需要調查，「環境證據指向7.21暴徒與何君堯有千絲萬縷的關係，警方要調查的不是何君堯的一兩句說話，而是何君堯在恐怖襲擊中的角色」。

至於網民號召的星期六光復元朗遊行，朱凱廸表示會參加，但希望市民大眾謹記星期六元朗遊行，是要驅除市民面對警察不作為、被疑似黑社會襲擊的恐慌情緒，重建信心。他認為，遊行不是要令市民，尤其元朗居民感到恐懼，而是要確保不會製造更多的恐怖，並向黑社會說不。