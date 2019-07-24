【元朗黑夜】警務處受轟　五大紀律部隊首長發聲明：支持政府施政

周日（21日）元朗發生白衫人士持鐵通、木棒等武器，闖入西鐵元朗站及商場，無差別襲擊市民，警方當晚遲遲未有到場，引來市民不滿。事件發生兩日後，多紀律部隊包括消防、海關、入境處及懲教署等，都有職員在網上出示委任證發公開信，齊轟警方失職，包括在當晚在上環使用過度武力，但在元朗卻出現「無警時分」，未能保護市民。 今日晚上（24日），另五大紀律部隊首長：入境事務處處長曾國衞、海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監陳志培，罕有發表聯合聲明，指出就近日發生的連串暴力行為，已嚴重破壞社會秩序，威脅市民安全，會予以嚴厲譴責，「作為香港特別行政區的紀律部隊，我們一直維護香港法治，致力維持香港繁榮穩定及安全」。

「一哥」盧偉聰無參與聯署

聲明指各紀律部隊會一如既往，緊守崗位，團結一致，堅定不移支持行政長官及特區政府依法有效施政，竭盡所能維護香港法治。此外，就近日有報章報道指有自稱紀律部隊人員在網上討論區發表言論一事，各部門鄭重表明，作為香港特別行政區的紀律部隊，「我們一直維護香港法治，致力維持香港繁榮穩定及安全」。

是次聯合聲明沒有備受批評的警務處處長盧偉聰，聲明內容亦沒有提及力撐警方。

多個政府部門職員發公開信，譴責警方行為操守，並認為政府要著手解決問題。（網上圖片）

多個紀律部隊人員出示委任證發公開信轟警方

事件發生至今，多個紀律部隊包括消防、海關、入境處及懲教署等，都有人員在網上出示委任證發公開信，質疑警方失職，當中並包括在事發當晚，警方在上環使用過度武力，及在元朗未能保護市民等，認為「任由市民被襲擊，顯然未有做好保衞香港市民的責任」。

入境處職員稱，如果再有同類事件，「我們一定義不容辭地企出嚟，保護香港市民」。

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紀律部隊工會聯合聲明：嚴厲譴責任何暴力

另外，逾十個紀律部隊工會/協會及退休會聯合聲明則指，就近日香港發生的事情造成社會不安，紀律部隊各工會／協會將會繼續呼籲會員緊守崗位，堅定不移，團結一致，並繼續為香港市民提供最優質的專業服務。聯署不包括警察工會組織。

聲明又指，香港社會多年來行之有效的法治精神得來不易，必須予以尊重，無論暴力背後的理念為何，選擇任何形式的暴力，都予以嚴厲譴責。紀律部隊希望社會各界保持克制，放棄暴力，希望社會能夠盡快重回正軌，繼續成為安全宜居的城市。

參與聯署的紀律部隊工會/協會及退休會當中包括：

香港海關關員工會香港海關人員總會

香港海關官員協會香港海關高級官員協會

香港海關貿易管制主任協會

香港海關退休人員協會

香港消防主任協會香港消防處職工總會

香港消防控制組職員會

香港消防退休人員互助會

香港入境事務助理員工會

香港入境事務人員協會入境事務主任協會

香港入境處員佐級總會

懲教事務職員協會

香港懲教人員總工會

政府飛行服務隊空勤主任協會

政府飛行服務隊工程師會

政府飛行服務隊機師工會