【元朗黑夜】林鄭「智囊」創新辦現連儂牆　職員留字：講人話！

政情
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逃犯條例修訂引發的風波仍未完結，林鄭月娥上任特首後，政府於去年成立的智囊機構政策創新與統籌辦事處（創新辦），除了辦公室設計新穎，連作風也是「走在前沿」。消息指，創新辦由本周二起也出現連儂牆，主要是反對元朗有市民被襲擊一事，連儂牆至今早仍存在，未被撕走。

創新辦連儂牆張貼的信息包括「兄弟爬山」、「一個都不能少」、「記你老X」、「撤」、「講人話」、「the bill is dead????」，更有圖片指「尋人」，意指特首林鄭月娥。

據《香港01》獲得的相片顯示，創新辦連儂牆上張貼的信息包括「兄弟爬山」、「一個都不能少」、「記你老X」、「撤」、「講人話！」、「the bill is dead????」，更有圖片指「尋人」，意指特首林鄭月娥。

消息指，該幅連儂牆是於本周二起開始設立，主要是由新聘的政策分析主任設立，不涉及政務主任（AO）。他們設立連儂牆，是不滿早前元朗襲擊事件，故以此表達意見。消息指創新辦總監馮程淑儀未有表態。

創新辦回覆，指一直鼓勵與同事共議，分享資訊。創新辦的辦公室採用開放式設計，提供空間讓同事表達意見和分享資訊，尊重同事表達和分享個人意見。

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