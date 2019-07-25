【逃犯條例】稱新民黨立場有限制　譚領律退黨　容海恩：個別事件

修訂《逃犯條例》風波引發連串示威衝突， 政界亦有小風波。原本為新民黨的西貢區議員譚領律昨日（24日）在facebook表示，對近期發生的連串事件感到痛心，政府無力解決紛爭，但由於政黨立場有限制，對其信念和價值觀造成嚴重衝擊，故決定退出新民黨及已合併入新民黨的地區團體公民力量。其前黨友、立法會議員容海恩接受查詢時就指，明白每個人都有其想法，希望風波過後，譚會再考慮服務新民黨，又認為退黨僅屬個別事件，不擔心會引發退黨潮。

譚領律（右三）曾在2016年立法會選舉參選新界東地區直選，名單排在新民黨容海恩之後，他現在退出新民黨。（資料圖片/梁鵬威攝）

譚領律在fb表示，就近期香港發生的連串事件感到痛心，認為政府無力及無意解決紛爭，而政黨立場有所限制，對都他的信念和價值觀造成嚴重衝擊，故決定退出新民黨及公民力量，正式放下政黨包袱，一心一意服務社區，又指未來的路雖然難行，「但我的心卻輕省了」。

譚領律接受《香港01》查詢時，指不欲就退黨一事多談，僅向記者確認現時沒打算加入其他政黨或團體，今年11月會以獨立身份積極考慮競逐連任區議員。

容海恩：只是單一個別事件

譚領律曾在2016年立法會選舉參選新界東地區直選，名單排在容海恩之後，為她「抬轎」。容海恩接受查詢時，稱從電郵中得知譚退黨一事，認為每個人都有其想法，譚領律或想更專注區議會事務，又不認為此舉會引發退黨潮，只是單一個別事件。被問到修例風波會否影響黨員士氣，容海恩表示，近期每一個政黨都有壓力，不只是新民黨面對這樣的問題，她希望政府可以盡快平息民憤，讓社會回歸理性。