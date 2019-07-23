新民黨會見陳茂波建議派8000元　 葉劉：政府應與市民同行

新民黨立法會議員葉劉淑儀、容海恩、副主席韓世灝、潘國山今日（23日）與財政司司長陳茂波會面，就來年財政預算案提出特別利民紓困措施。葉劉表示，受到中美貿易戰的影響，預計今年經濟增長只有1%，再加上香港近日反修例的一連串示威遊行，立法會財務委員會亦未能審批撥款，令本港各行業包括運輸物流業、零售業、旅遊業等行業面臨困境，因此提出一系列建議，希望政府協助市民和企業渡過難關。其中一項建議為向香港永久性居民發放8000元津貼，認為此措施能直接幫助市民，以及刺激本地消費及零售。

新民黨葉劉淑儀（右二）、容海恩（左二）、韓世灝（左一）、潘國山（右一）今日與陳茂波見面。（盧翊銘攝）

潘國山表示，政府現時有1.16萬億元的財政儲備，為了還富於民，並且刺激消費，新民黨建議政府沿用2011至12財政年度派發6000元的做法，以免審查方式，向全港永久性居民發放一筆8000元現金津貼。他續指，因已經建立「派錢」系統，所涉及的行政費用會較低，他估算總涉及公帑不超過500億元。

葉劉認為，市民會對「派錢」措施感到開心，希望政府「與市民同行」，直接派到市民手上。她又指，近期的遊行示威影響到基層行業，包括餐廳、的士、零售等，她相信大部分市民都希望社會恢復寧靜，不會用8000元來「買頭盔、買盾牌」。她續稱，財政預算案會在明年2月公布，若陳茂波接納意見，預計金額要到2021年才發放，因此與直接紓緩近日暴力抗爭的氣氛無關。

葉劉又指不主張政府將所有盈餘派發予市民，同時應投資在經濟發展上，包括創科，因此提出增加對應用科技研究院的資助金額至3億元，以提升科技應用及產業的競爭力。

而其他建議措施包括增加卓越獎學金計劃的名額，由每年100人增至300人，讓更多學生能夠獲得資助到海外進修。對基層業界的建議紓緩措施則包括豁免的士、小巴等營業車輛一年驗車費，以及豁免旅行社、酒店、食肆等中小企業的一年牌照費。

是次與陳茂波的會面為新民黨主動約見，有見基層市民的生活百上加斤，因此提前向他提出措施，葉劉又建議政府可以視乎經濟惡化的情況，提早落實部分措施。