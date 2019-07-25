【逃犯條例】傳林鄭出席施政報告諮詢會　社民連號召場外示威

特首林鄭月娥原定今日（25日）下午於沙田科學園出席創新及科技界就《施政報告》的諮詢會，社民連緊急號召市民包圍科學園表達訴求，促請林鄭回應市民五大訴求。市民於會議場地外聚集，高呼口號和舉標語。最後林鄭未有現身於會場入口，有指她由另一個入口進入會場，但特首辦消息指她未有到場。

特首林鄭月娥原定於科學園出席創新及科技界施政報告諮詢會，社民連緊急號召市民包圍科學園表達訴求。（王海圖攝）

諮詢會開始前有約50名市民於會議場地外聚集，部分手持以A4紙印製的標語，包括「追究警察濫權」、「警黑合作可恥」等。得悉林鄭未有出席後，社民連前立法會議員梁國雄帶頭叫喊「林鄭落地獄」、「追究警黑合作」、「釋放義士」、「立即雙普選」等口號。中大學生會代表亦帶頭叫喊「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號。

其後出席官員陸續到場，包括創新及科技局局長及創新及科技諮詢委員會主席楊偉雄、創新辦總監馮程淑儀。但至原定會議時間林鄭仍未出現於正門入口，有指她已由另一個入口進入會場，但特首辦消息指她未有到場。

中大學生會代表讀出7.21中聯辦外的宣言，表示雖然今天狙擊林鄭的行動暫告一段落，但不代表會就此放棄。示威完結後在場市民將手上的標語貼上牆壁，即時建成連儂牆。

社民連主席吳文遠表示，吸取今次教訓後下次要更加有「機動性」，呼籲社會各界若有林鄭的行蹤消息就要立刻通佈。社民連常委、民陣召集人岑子杰斥責林鄭比元朗的恐怖分子更鬼祟，又呼籲支持成立獨立調查委員會的建制派議員發聲明。梁國雄指 ，林鄭的職責是接受市民的監察，直斥「咁驚出來見人就唔好做特首」。