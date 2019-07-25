【元朗黑夜】泛民公務員工會譴責暴力　建制工會：撐警隊依法執法

大量白衣人上周日在元朗以木棍、藤條等武器，對市民進行無差別攻擊。泛民及建制背景的公務員工會，今日（25日）分別發表聲明，惟取態各異。 職工盟公務員工會委員會批評，元朗事件有如恐佈襲擊，對特區政府及警隊的處理手法表達極度遺憾，要求成立獨立調查委員會，紓緩社會緊張氣氛；而政府人員協會、國家行政學院香港同學會及香港公務員總工會，則重點提及示威者攻擊中聯辦大樓，以及網上起底，「全力支持特區政府依法施政和警隊依法執法」，並要求暫停任何遊行集會。

職工盟公務員工會聲明指，元朗白衣人對市民進行無差別攻擊，有如恐佈襲擊，政府及警隊卻未有盡快派員到場制止暴行發生，保護市民大眾的人身安全，結果令多人受傷，令工會感到十分悲痛。在此對這次恐佈襲擊式暴行予以最強烈譴責，對特區政府及警隊的處理手法表達極度遺憾，促請當局盡快緝拿凶徒，並阻止同類事情再次發生。

工會又指，過程中引發的衝突及社會緊張的氣氛，與政府和警隊高層安排失當有關，直言有警務人員及其家屬提出，政治問題應以政治方式解決，政府高層不應推警隊出來作擋箭牌，令他們成為磨心。工會呼籲政府成立獨立調查委員會，強調公務人員在履行職務時理應受到監察，如有犯錯時亦應受到適當懲處，但「絕不應淪為政府高層決策錯誤的代罪羔羊，卻讓相關的問責官員置身事外」。

批攻擊中聯辦大樓是公然挑戰中央政府權威

政府人員協會、國家行政學院香港同學會及香港公務員總工會今日亦發表聲明，指近月在香港「不同地區」發生的暴力事件，引致多名警員、市民、示威人士及暴徒受傷，但未有點名元朗襲擊，惟重點提及示威者攻擊中聯辦大樓，破壞、塗污國徽，公然挑戰中央政府權威，行為已超出反修例的訴求，嚴重侮辱國家尊嚴和危害香港的憲法秩序。

聲明又指，連串暴亂及暴力衝突的蔓延，已造成社會秩序混亂，香港經濟及民生受損。而網上及各種形式的欺凌，「更超逾人性基本道德底線」，認為暴力、欺凌及惡意挑釁行為，均予以強烈讉責，並強烈要求特區政府有關部門嚴正執法，彰顯法治精神。

聲明呼籲公務員隊伍必須緊守崗位，「全力支持特區政府依法施政和警隊依法執法」，並堅持政治中立依法公正執行職務；「大家停一停、諗一諗」，並暫且停止任何遊行集會，讓大家可以返回理性討論解決問題。