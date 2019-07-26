【光復元朗】再申不反對通知書　申請人：提第二方案免周六大混亂

有網民發起於周六（27日）舉行光復元朗遊行，抗議7.21元朗發生的無差別襲擊事件，早前元朗居民鍾健平代為申請不反對通知書，但被警方以擔心衝突構成危險、拒絕更改遊行路線等五項原因為由發出反對通知書。今日（26日）有市民自發再次為光復元朗申請不反對通知書，建議路線由元朗西鐵站H出口出發，沿鳳翔街、合益路、教育路，經水邊圍至朗屏西鐵站解散，時間同樣為下午三時集合，三時半起步。

再有市民自發再次為光復元朗申請不反對通知書。左至右：林進、林家律、關俊笙及伍健偉。（梁妍玲攝）

四名申請人林進、林家律、關俊笙及伍健偉今日以元朗市民的身份到元朗警署就光復元朗申請不反對通知書。林進表示，是次申請的遊行路線將會有所調整，旨在減少遊行人士與村民的接觸，希望警方可以「開綠燈」允許和平的遊行。伍表示，遊行路線參考了每年在元朗舉辦的天后誕的路線，相信警方和市民都能夠配合。

被問到會否擔心因時間緊迫令獲發不反對通知書的機會較微，林進表示「起碼做咗我哋可以做到嘅嘢先」，相信經過7.21元朗事件後很多市民都想為良知發聲。伍又指，是次申請前未有聯絡鍾健平，但出發點是出於一旦鍾健平上訴失敗，能夠提供後備方案供警方採納。

關表示，有見警方其中一個反對原因是糾察不足，因此他們是次召集了約三十名糾察，而預計遊行人數為五萬人，相信警方亦會幫助遊行順利進行。

林進坦言，對成功申請的信心不大，但他擔心若然兩個方案都不獲警方接納，市民會堅持遊行，導致元朗情況混亂，因此想「做多一步」，提供第二方案，望警方能接納。