【728遊行】發言人：不管如何都會遊行　參與者自行因應法律風險

上周日（21日）警方在上環發催淚彈，在無預警下向示威者連發36槍，同日晚上元朗亦發生白衣人襲擊市民事件，警方未有即時派員到場，有網民以此為由在本周日（28日）發起「上環追究開槍大遊行」，呼籲參與者配戴頭盔及口罩以表達對警方的不滿。 遊行發言人劉頴匡指，昨日與警方會面時警方多次查問糾察數量，又無答覆是否發出不反對通知書，不過他揚言儘管警察拒絕發出不反對通知書，仍會舉辦遊行活動，欲參與遊行者需自行因應法律風險。他強調，遊行必屬和平理性。 劉頴匡指，周日（28日）遊行隊伍將於下午3時由中環遮打花園出發，經遮打道、畢打街，進入干諾道，以中山紀念公園草坪為終點。遊行完結後，主辦方會在草坪舉行集會至晚上11時。

劉頴匡表示，不管如何都會遊行。（方家遠攝）

「上環追究開槍大遊行」發言人、在2018年立法會新界東補選被選舉主任陳婉雯指支持「港獨」而取消參選資格的劉頴匡表示，周三已向警方申請周日遊行不反對通知書的申請，不反對通知書多達二千五百多字。他指昨日與警方的會議上，警務人員數次詢問糾察數量，他答稱將有30位具經驗的糾察參與遊行，有信心可確保遊行安全。

對於警方仍未就周日遊行發出不反對通知書，劉頴匡表示，警方明日下午3時前沒有發任何聲明，即代表不反對遊行進行。倘警方不批准有關遊行進行又如何應對？他指，無論如何也會舉辦遊行，認為「市民參與遊行集會的權利不需要警方批准」，市民需要自己走上街捍衛應有權利，但參與該遊行的市民需因應法律風險作出相關承擔。如果警方拒絕發出不反對通知書，參與人數或會較少，他稱人數不是最重要，指若出席人數是關鍵，政府早該在6.9遊行後對社會作出回應。

劉頴匡續指，是次遊行是表達對警方的不滿，而形式是和平及安全，遊行後有市民自發組織活動乃是他無法控制的，若然警方對遊行安全感擔憂，他呼籲警方趁這兩天的時間向市民解畫，清楚交代21日上環開槍事件及同日元朗黑社會恐怖襲擊內容。他指警方需解答上環開槍屬誰責任，何人失職導致警方在無預警情況下向示威者開槍，以及有何理由「由上至下射擊示威者」。