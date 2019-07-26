【元朗遊行】大馬路撐警食肆：收雙計限坐半小時　網民稱絕不幫襯

元朗西鐵站白衣人無差別襲擊乘客事件後，警方否決網民發起的「光復元朗」遊行，發出反對通知書，但周六實際情況難料，有自稱元朗大馬路附近食肆的負責人今早打上電台，稱為撐警照開舖，但新增最低消費100元、限坐30分鐘及收雙計等三大規矩，以防範有人搞事，同區另有店舖憂混亂則擬提早落閘。部分網民對有食肆或增最低消費做法不滿，批「趁亂掠水」，急叫街坊推薦「良心店舖」，稱自帶食物都唔會幫襯。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

今早有自稱在元朗大馬路經營食肆的張女士，致電香港電台節目「千禧年代」，提及警方反對網民發起明日的遊行感安心，她指以往聲稱的和平遊行最終總有事發生，批評根本是假和平，又指明天計劃照開舖以撐警證「我哋唔驚」。

不過張女士稱因應「特別事故」，員工怕危險人手減少，故要增加特別規定，如每名客人最低消費100元、限坐30分鐘，以及會如新年一般雙計或三計，以防有人到場搞事。

同區有麵包店東主則指因應近日元朗發生的暴力事件生意下跌，亦感驚慌，明日會視乎情況，考慮提早拉閘。

全區嚴陣以待，即睇商場、政府設施有咩部署！

警反對周六元朗遊行，有市民再提申請，而網民則稱各有理由到元朗逛街消費，最終情況難料。

部分聽節目網民獲知張女士新增的規定大感不滿，稱最多望下餐牌不會幫襯，有人求區內街坊推薦「良心食肆」，有人揚言張女士可以放心因為大家絕不幫襯，「咁大家食飽先出發」、「趁人多多雙計唔係咁好，搵錢唔係咁，係憑良心」、「大馬路有連鎖店唔會趁亂加價，唔使幫襯佢」。