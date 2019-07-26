【光復元朗】石書銘：警方有責任助遊行有序進行　應提議替代方案

元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件致多人受傷後，有市民發起明日（27日）遊行「光復元朗」，遭十八鄉鄉事委員會公開反對，並強調警方若批評出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負責」。事隔一日，警方昨日（26日）提出五大原因，向遊行申請者發出反對通知書。 大律師公會執委石書銘今日（26日）致電商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，《基本法》保障港人有遊行示威的人權，而不反對通知書制度只是通知警方，並非要警方批准遊行。 他重申，除非申請人堅決拒絕配合警方，否則政府（包括警方）有責任協助遊行順利有序進行，建議警方提議替代方案。

據天文台的最新分區天氣預報，預測元朗明日（27日）下午氣溫或高達攝氏逾30度，附近一帶降雨概率介乎40至60%，打算外出市民宜備雨具。（資料圖片）

申請「光復元朗」遊行的消息傳出後不久，十八鄉鄉事委員會主席程振明前日（24日）去信元朗警區指揮官李偉文，表明強烈反對警方向遊行批不反對通知書，更揚言若警方出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負責」後。警方昨日（25日）就元朗遊行發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知，首項反對原因是「有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對桌行人士、村民及其他公眾人士均構成危險。」

遊行示威權利獲基本法保障

大律師公會執委石書銘認為，若警方是基於曾有人高調表明要求警方負責後果，因而拒發不反對通知書，屬本末倒置。他更質疑，去信行為或涉刑事恐嚇。石書銘強調，遊行示威是得到《基本法》保障的人權，而非警方「說了算」，直言政府（包括警方）有責任協助遊行順利及有秩進行，除非申請人堅決不配合，否則警方應在遊行路線、安排及目的地等方面提議替代方案；若申請人不願配合，警方才有權以國家安全或公眾秩序原因提出反對。

參與未獲發不反對通知遊行 可被判入獄5年

有網民改稱明日到元朗行街、吃飯：石書銘認為，市民可到元朗用膳、購物或在行人路行街，但提醒若市民帶備遊行物品，如穿黑衣、帶標語等，又或多人步出行車公路，從環境因素看來似是參與遊行；而出席未獲發不反對通知的遊行，將違犯《公安條例》，可被控參與未經批准集結，一旦被定罪，最高可被判監5年。