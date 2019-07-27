【元朗遊行】沙田八旬伯伯零裝備上陣守護孩子　「拎個身直接擋」

在警方發出反對通知書後，今日（27日）仍有大批市民到元朗「郊遊」。而好鄰社北區教會亦繼721後，再次發起「守護孩子行動」，截至下午3時，已有近60至100名銀髮族、爸爸媽媽報名參加「守護孩子行動」。 今年82歲的黃伯，在沒有帶備頭盔、眼罩等保護裝備的情況下「真空上陣」，他直言毫不畏懼，「驚咩啫？夠膽你咪打落嚟囉，我會直接拎個身去擋。」他又寄語年輕人萬事小心，保留性命，「繼續為香港做嘢」。

近百人參加「守護孩子行動」

下午2時，好鄰社北區教會陳凱興傳道及一眾「守護孩子行動」參加者於西鐵朗屏站A出口集合，現場有人製作寫有「守護孩子」的綠肩帶及派發鮮花。陳傳道稱行動的目的與721一樣，在有衝突時隔開警察及示威者，以滅少混亂場面發生。他又建議當警察出動催淚彈、海綿彈時，參加者應盡快撤出，免生危險。

陳伯真空上陣，拄一支拐杖，拿一支鮮花，便打算站在警察與示威者中間保護年輕人。（王譯揚攝）

「我哋都幾十歲啦，有咩所謂。」

82歲滿頭花白的黃伯手拄拐杖，拿一朵鮮花，沒有帶備頭盔、眼罩、口罩等保護裝備，他直言不怕危險，「驚咩啫？夠膽你咪打落嚟囉，我會直接拎個身去擋。我哋都幾十歲啦，有咩所謂，後生仔就一個都唔好少！」他說他會持鮮花與陳伯（陳基裘）一起走在遊行隊伍的最前線，站在示威者與警間之間作緩衝。

陳伯是沙田人，他直言很少入元朗，今日特意與哥哥及弟弟三兄弟一同參與「守護孩子行動」，哥哥已屆96歲。操一口帶潮洲口音廣東話的他，本身是潮洲人，於二戰期間來港。他說他愛香港，「香港始終是最好！」但他認為現時香港的情況是前所未有般危險，甚至比日治時期更危險，「咁大個仔未見過，𠵱家係香港人打香港人！」

黃伯認為，現時的香港比日治時期的香港更差劣。（王譯揚攝）

寄語年輕人：一個都唔好損失

下午四時許，黃伯遊行近一小時，但不言累，他說他平時有游水、運動，身體健康，「我一定要行到底！」

他自6月頭開始已參加大大小小不同的遊行，他認為香港的年輕人不是「廢青」，「非常好，好有質素！」，他說學生絶對不是暴徒，「佔領立法局（立法會），拎汽水會擺低錢；200萬人出嚟行，都冇打爛嘢！唔係暴徒，係質素好高嘅學生。」他說他會支持學生，因為「佢哋喺度保護香港嘅核心價值。」

他寄語香港的年輕人要萬事小心，「小心啲，唔好畀警察打，一個都唔好損失，繼續為香港做嘢。唔好激進，唔好掟玻璃，繼續為香港奮鬥落去。」他又認為香港人應每個星期日都走出來，不要停，「停咗就輸，呢一仗一定要嬴返嚟！」

黃伯：「停咗就輸，呢一仗一定要嬴返嚟！」（王譯揚攝）

六旬婦：大家都有責任

另一「守護孩子」參加者何女士年近60，她帶齊全副裝備參加，有口罩、護目鏡及毛巾等，她認為自己一把年紀，「最緊要唔好連累人，自己保護自己」。她直言心情緊張，因為不知會發生甚麼事，亦不知道見到年輕人被打時，自己是否真的有勇氣去擋，「但都想去守住，希望見唔到暴力發生。」

她嘆每一位走出來的年輕人都好有勇氣，「呢個時間，大家可以去玩、去睇戲、去游水，點解要出嚟？因為大家心中覺得有啲嘢係啱，要去堅持。」她認為年輕一代已經好厲害，希望年輕人與銀髮族之間能互相學習。又寄語年輕人：「大家都係香港人，做啲咩大家都有責任，唔好覺得全部都係你哋責任。我哋一齊去，一齊返，一齊表達訴求，大家都想件事成功。」