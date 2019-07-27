【元朗遊行】藍衣陳淑莊、紅衫王宗堯現身　稱郊遊及探消防

有網民日前發起今日（27日）「光復元朗」遊行，抗議「警黑合作」。惟遊行獲警方發出反對通知書，遊行召集人上訴不果，警方其後強調今日遊行為非法活動。今日現場所見，仍有大批市民於元朗西鐵站、YOHO MALL聚集。立法會議員陳淑莊、公民黨主席梁家傑及藝人王宗堯下午突然亦現身元朗，他們分別指自己今日到元朗「郊遊」及「探望消防員朋友」。

今日下午，元朗出現大量身穿黑衣市民，地鐵站一帶早已被擠得水洩不通。下午約2時45分，陳淑莊聯同梁家傑現身於元朗西鐵站B出口外。梁家傑上身穿上藍綠格襯衣，而陳淑莊則身穿藍色背心長裙，她指自己「今日嚟郊遊」，不過稱不會接受記者訪問。其後兩人又與市民合照。

至於藝人王宗堯今日下午亦獨自現身於鳳琴體育館對開雞地。他身穿印有「火速救兵」的紅色上衣，稱因自己最近於網上看到有人希望為消防員爭取加薪，而自己有消防朋友駐守元朗，而今日沒有拍戲行程，於是「順便過來看看」。他指留意到今日元朗與平日有所不同：「今日好多商舖都關門，平時附近有好多餐廳，寵物店營業。」至於被問道會否擔心有衝突場面，他就回應道：「大家小心，注意安全」。