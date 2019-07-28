【728集會】遮打集會市民：警察執法惹爭議　更多人關注逃犯條例

今日（28日）下午在中環遮打花園舉行的集會，終演變成佔據馬路事件，大批穿黑衣的示威者兵分多路進發，由銅鑼灣、灣仔、中環、西環都有示威者。在遮打的集會現場，從事文職、不願上鏡的梁小姐，連續七周有參與遊行集會。 她指，昨日有參與「光復元朗」，批評警方執法手段：「為什麼沒有人被問責，為何每次大家散去都要包抄。」她指，支持「和理非」，但看到警方的暴力行為感到好「傷心」，令到市民愈來愈反感。

身穿黑衣的示威人士兵分多路佔據馬路。（歐嘉樂攝）

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梁小姐說，昨日離場後，透過新聞知悉原本在場人士約7時離場，但遭警方到西鐵站「包抄」。她指，警方要解釋元朗有車輛被發現內有藤條、武士刀等的事件，及調查元朗「白衣人」：「（保安局局長）李家超要問責下台。」她表示，相信團結、齊上齊落是會有用，可以感動更多人。

「多謝香港警察這麼衰，令到愈來愈多人關注（逃犯條例）事件。」她表示，看著本港回歸後發生巨變，「6.12那天我在力寶中心上班，親身經歷見到警方圍堵市民，亦聞到催淚煙好辛苦，自然流眼淚。再見到前線的年輕人、父母等，好有感觸。」

她又說：「我也不想每周出來遊行，但警方每次最後都做出好醜陋的事，激到大家。」