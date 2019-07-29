【逃犯條例】港澳辦提3意見　抵制暴力　支持林鄭　撐警嚴正執法

香港反修訂《逃犯條例》的示威衝擊持續，本港各區在多個星期都出現警民衝突的流血事件，情況惹起中外關注。 國務院新聞辦公室今日（29日）下午3時舉行新聞發布會，由國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎，介紹「對香港當前局勢的立場和看法」，並會答記者問題，這是港澳辦自港府修訂《逃犯條例》風波以來首度公開回應事件。 港澳辦新聞發言人楊光表示，中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪人士。

在北京，港澳辦就香港局勢召開記者會，回應香港當前局勢。

【15:42】記者提問環節

最後一條問題由香港文匯大公報的記者提問，稱香港有人認為香港社會現在存在著比較多的怨氣，包括土地，房屋，青年人向上流動等一些深層次的問題沒有得到解決，問中央將會如何來幫助香港解決這些問題。

徐露穎回應稱，香港當前確實存在一些深層次的問題，例如土地、房屋、青年向上流動等，而問題出現的原因是深層次的、多方面的，有複雜的歷史因素、社會根源，也有國際背景。她說，要解決這些問題不是一日之功，需要綜合施策、多管齊下，中央政府一直高度關注香港深層次問題，特區政府也一直想方設法去解決這些問題。剛才的發布辭中也強調，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，對於香港存在的深層次問題還要依靠發展來解決。中央政府會繼續支持香港發展經濟、改善民生，支持香港積極融入國家發展大局，中央有關部門也會繼續推出一系列便利香港居民在內地發展的政策和措施，特別是在建設粵港澳大灣區的過程中會考慮為香港發展拓展新空間、增添新動力，讓香港的居民，特別是香港的青年人獲得更多發展機會。她又說，發展必須要有和諧穩定的社會環境，故中央希望香港社會各界共同努力，盡快從政治紛爭中走出來，抓住重大機遇，實現更好發展。

美國有線電視新聞CNN記者問到，香港局勢發展至今，很多人包括國際社會關注的一個問題是解放軍的介入，上星期有人問過國防部發言人這個問題，但他是讓大家看一下駐軍法的條款，故現在再問一次，能不能更直接明確地告訴大家，解放軍在什麼樣的前提下會以什麼樣的方式介入香港的事務，如何看待這樣做的國際影響。此外，很多人認為局勢發展到現在，可能不是單單一小撮激進分子勾結外部黑手這樣的原因可以解釋，很多人覺得是不是中央政府對香港的一些深層次結構上的社會政治矛盾有嚴重的誤判，問當局如何回應這種看法，中央政府會不會對相關的政策也做出調整？

楊光回應稱，第一個問題在香港《基本法》裡面有明確的規定，他就不多說，着記者可以去查一查，看一看。至於第二個問題，他稱在前面的發言以及回答問題的過程中也有提及，重申當前最重要的事情是懲治暴力，維護法治。

新華社記者問到西方國家在香港最近示威遊行扮演的角色，楊光指因修例出現遊行、示威和暴力事件，西方國家發表了不負責任發表不負責任言論，扮演著不太光彩的角色，又指有一些人認為暴力、違法、犯罪應給予同情、理解和包容，但面對警方克盡己任，就作出批評、指責、問責，形容這種邏輯滑稽和荒謬，又重申「暴力就是暴力，違法就是違法」。

他又強調香港是中國的香港，香港事務是中國內部事務，容不得外國干預，國務院和外交部已相關議題多次表態，指西方政客就中國內部事務說三道四，說穿是想把香港搞亂，把香港成為中國的麻煩，這是不可達成的。

澳門記者問到，中央是否支持澳門行政長官唯一候選人。徐露穎表示，澳門行政長官經過選舉產生，該人必須是愛國愛澳，獲中央信任及有管治能力，她相信澳門特區可以順利選出新一任行政長官。她又回應剛才香港記者提到的香港選舉方式問題，指行政長官是經過香港《基本法》，人大常委會有關決定和本地選舉法律進行。

美國全國廣播公司（CNBC）記者問到香港情況有否影響經濟和營商環境、對林鄭傳聞的看法和會否改變香港特首的選舉方式。徐露穎表示，香港良好營商環境至關關要，但指社會秩序和國際形象最近受影響，消費者信心指數、旅客數字下降，這些只是情況一部分，認為香港值得深思。

至於普選問題，徐指選舉方式是根據基本法和相關法例規定，不論現在和以後，都要按法例循序漸進進行，但強調中央就這個問題立場始終如一。

在721遊行當日，有示威者向中聯辦門上的國徽投擲疑似墨汁和雞蛋，國徽被塗污。（資料圖片／盧翊銘攝）

【15:34】記者提問環節

香港無線電視記者提問，稱有意見指，林鄭月娥行政長官的班子已經失去了管治的威望，不撤換問責團隊會不會擔心最後矛頭指向中央？中央會不會支持成立獨立調查委員會，徹查整個修例風波的責任？二是有意見說，7月21日在元朗有一些穿白衣服的人攻擊火車站裡面的市民，是沒有差別的恐襲，社會輿論質疑警方掃黑除惡不力，是警黑勾結。也有警察協會寫信表示不認同中央任命的政務司司長的言論，該如何處理市民被亂打的局面呢。

楊光回應稱，第一有關調查委員會的問題，在他們看來，當前香港局勢最危險的是暴力犯罪行為還沒有得到有效制止，香港當前最重要的任務是堅決依法懲治暴力犯罪行為，盡快恢復社會安定，維護香港的良好法治。他相信，在林鄭月娥行政長官和特區政府的努力下，在香港警隊的嚴格執法下，在廣大愛國愛港人士的共同努力下，香港社會一定能夠盡快制止各種暴力犯罪行為，使香港社會重新回到正常的軌道上。

你的第二個問題是有關元朗暴力事件。這個問題我本來沒有什麼要補充的，因為香港警務處處長和中聯辦負責人對這個問題已經作出了明確回應，這些傳言都是毫無根據的誣衊。我們應該特別注意到，香港警隊這一個多月來在維護社會治安、維護社會秩序方面所付出的巨大努力，甚至付出了沉痛的犧牲，他們本人承受了巨大的壓力，他們的家人也由於受到網絡上的各種欺凌而倍感壓力。但是在這種情況之下，香港警方依然保持了克制和專業。我們相信，在特區政府和香港警方的努力下，一定會解決目前所遇到的各種困難和挑戰。



林鄭月娥施政問題則徐露穎負責回應。她說，由林鄭月娥行政長官自從2017年上任以來，帶領特區政府管治團隊積極施政，在發展經濟、改善民生，推動香港融入國家發展大局方面做了大量工作，這些都是有目共睹的。中央對林鄭月娥行政長官和特區政府一直以來的工作是充分肯定的。這次修例工作的初衷是為了填補現有的法律制度漏洞，共同打擊犯罪，彰顯正義，中央政府也是支持的。鑑於在修例過程中社會產生了較大的分歧，並且引起了示威遊行，特區政府為了社會盡快恢復平靜決定暫緩修例，中央也對此表示支持、理解和尊重。對於這次修例工作中存在的不足，中央注意到特區政府已經做了認真的總結和反思，林鄭月娥行政長官在7月1日慶祝香港回歸祖國22週年的酒會上也說到，將改變施政風格，更開放、更包容地聽取民意。中央也注意到，不少市民在默默地支持行政長官和特區政府的工作。中央政府將繼續堅定地支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，團結和帶領香港各界共同維護好香港繁榮穩定的政治局面。

【15:20】記者發問環節

第三條問題由香港《南華早報》記者發問，指出反修例爭議出現以來，引起不少示威衝突，而港大民意調查亦顯示特首林鄭月娥的支持到跌到新低，中央如何評價特首及高級官員的表現，有否需要問責下台。國務院港澳事務辦公室新聞發言人徐露穎表示，林鄭月娥自2017上任以來，帶領團隊積極施政，改善社會經濟民生，中央對她及其團隊的工作一直都是充分肯定，而修例的初衷是打擊罪犯和修補現時法例漏洞，中央亦表示支持和理解；對於因修例而產生的紛爭，特區政府有作反思，林鄭在七一慶回歸酒會上亦表明會改變施政風格，不少市民都在默默支持她，而中央亦繼續支持林鄭依法施政，共同維護香港繁榮穩定的政治局面。

《聯合早報》記者提到，香港市民擔憂中央只許香港「有一國，不容許兩制」﹐中央要如何讓港人安心。楊光回應指，問題的根源在怎樣理解「一國兩制」，強調「一國兩制」是一套完整的概念和方針，「一國是根、是本; 一國是根，根深才能葉茂，一國是本，本固才能枝榮」，並重申一國兩制下有三條紅線不能觸碰: 不容許任何人從事危害國家主權安全的活動、不容許挑戰中央的權力和香港基本法的權威、不容許利用香港對內地進行滲透顛覆活動。

中央電視台首先發問問題，指香港社會有人鼓吹暴力和違法違義，問港澳辦發言人有何看法。楊光指出，有法必依是法治社會的要求，亦是香港的核心價值，不論目的有多崇高，不可以違法和暴力，「暴力就是暴力，違法就是違法」，不會因目的有所改變，又指有人舉辦多次守護香港集會，反暴力、捍衛法治，這才是代表香港社會真正民意，強調中央堅定支持警方依法懲治違法行為。

楊光表示，有法必依、違法必究，這是任何一個法治社會的基本要求，而法治是香港人長期引以為傲的核心價值。我們想說的是，任何主張，無論自認為它的目標有多麼崇高，都不能以違法的方式表達，更不能訴諸暴力。暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為它標榜了什麼偽命題而有所改變。我們注意到，近期香港社會各界多次發起守護香港的大型集會，呼籲維護法治，反對暴力，這代表了香港社會真正的主流民意。中央政府堅定地支持香港警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任，盡快恢復社會正常秩序，保障市民人身和財產安全。



【15:08】堅持「一國兩制」方針不會變、不動搖

楊光繼指，香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成就。「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實。香港保持繁榮穩定，被公認為全球最自由的經濟體，營商環境和國際競爭力得到國際社會的廣泛認可。香港居民享有前所未有的民主權利和全世界範圍內少見的廣泛自由。香港的法治指數在全世界名列前茅。

實踐充分證明，「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定的最佳制度安排。中央政府將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅持「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不走樣、不變形。

楊光表示，在中央政府和祖國內地的大力支持下，在林鄭月娥行政長官和特區政府的帶領下，香港同胞一定能夠把香港管理好、建設好、發展好，香港一定能夠戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，「一國兩制」這艘航船一定能夠劈波斬浪、行穩致遠！

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。

【15:07】港澳辦就香港近月情況提三點意見

楊光表示，發生在香港的遊行示威和暴力衝擊活動已經持續了一個多月，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成了嚴重影響，令所有關心香港、珍愛香港的人倍感痛心。他在此表明三點意見：

第一，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力。香港近期事態的演變，特別是少數激進分子實施的暴力活動，已經嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍。任何文明和法治社會都不會容忍暴力橫行。希望廣大市民清醒地認識到當前事態的嚴重性，共同聲討激進分子所作的惡、犯的罪，阻止他們禍害香港的行徑。

第二，希望香港社會各界人士堅決守護法治。法治是香港人引以為傲的核心價值，是香港良好的營商環境的基礎，是香港保持繁榮穩定的重要基石，絕不能坐視一小部分人肆無忌憚地踐踏。法治的支柱一旦動搖，香港的繁榮穩定亦將不保。中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。我們特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力，藉此機會，謹向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以我們崇高的敬意！

第三，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。發展是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的正道。香港雖然積攢下一些不錯的家底，具有一些有利條件和獨特優勢，但也經不起折騰。香港亂下去，全社會都要「埋單」。特區政府和全社會都應該想方設法，採取更有效的舉措，推動經濟發展、民生改善，特別是幫助年輕人解決在住房和學業、就業、創業等方面遇到的實際困難，紓解他們的怨氣。中央政府願意與特區政府和香港社會各界人士一起努力，為他們的發展創造良好的條件。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人徐露穎。

【15:02】楊光作開場發言

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光首先發言，他指與徐露穎均第一次以港澳辦發言人身份同大家見面，歡迎大家到來，對此表示感謝。

各位新聞界的朋友們，大家下午好。剛才過來的時候，看見外面雨下得很大，大家冒雨趕來，非常辛苦。今天國務院港澳事務辦公室舉行新聞發布會，我和徐露穎女士作為國務院港澳辦的發言人第一次同大家見面，對大家的到來，我們表示歡迎、感謝。近期，在香港圍繞特區政府修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，發生了一系列遊行示威活動和暴力事件，引起國際國內廣泛關注。中央政府一直密切關注近期香港局勢的發展變化。

特區政府修訂上述兩個條例起因於一樁普通刑事案件。去年2月，香港居民陳同佳涉嫌在台灣殺害懷孕女友後潛逃回港。由於香港對該案沒有管轄權，為將陳移送台灣受審，特區政府提出修訂上述兩個條例，允許香港通過特別安排與尚未簽訂移交逃犯和刑事司法協助協議的內地、澳門和台灣開展移交犯罪嫌疑人和逃犯的個案合作。此舉既有利於處理上述個案，又有利於堵塞現有法律制度的漏洞，以共同打擊犯罪，彰顯法治和公義。

由於不少香港市民對內地的情況和法律制度，司法制度了解不多，對修訂上述兩個條例有所疑慮。一些別有用心的人和媒體趁機散播各種危言聳聽的言論，製造社會恐慌，阻撓法案在立法會審議通過。在這種情況下，6月份以來，香港發生了數次較大規模反對修訂上述兩個條例的遊行集會活動。為更廣泛聽取社會各界意見，使社會盡快恢復平靜，香港特區政府於6月15日決定暫緩修例工作，相應的立法工作也隨之完全停止。對特區政府的這一決定，中央政府表示支持，尊重和理解。

反修例示威活動導致嚴重的社會紛爭及警民衝突，抗爭行動亦越演越烈。上周日（21日）示威者包圍中聯辦，在門外發表宣言，向牌匾扔雞蛋，並以漆彈塗污國徽，是反《逃犯條例》修訂運動以來，示威者首次針對中央政府駐港的官方機構進行示威活動。

中國國防部發言人吳謙早前稱密切關注本港發展，指部分示威者挑戰中央政府的權威，觸碰「一國兩制」的原則底線，是絕對「不能容忍」。當被問到如何處理香港形勢，吳謙稱《駐軍法》第三章第14條有明確規定，即意味若港府認為有必要，解放軍可協助維持治安。

港澳辦今天首度就反修例風波舉行記者會，說明對香港當前局勢的立場和看法。

▼▼2019年7月21日反修例人士在中上環一帶的抗爭情況▼▼