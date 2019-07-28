【728集會】港澳辦周一回應港局勢　呂秉權料為重申中央支持林鄭

反對《逃犯條例》修訂風波不斷蔓延，令遊行示威行動近月每周上演。港澳辦明日（29日）下午三時將在北京舉行新聞發布會，首次回應北京對香港現時局勢。浸會大學新聞系高級講師呂秉權相信是為重申中央立場、支持林鄭施政，以及解釋涉與黑社會的合作。

呂秉權批評，港府是次處理《逃犯條例》未有政治事件政治解決。（李慧妍攝）

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呂秉權表示，若被北京港澳辦「拿了話語權」，日後中聯辦在港角色有待觀察。他又指，雖然香港人對現實局勢「好頭疼」，但相信國家主席習近平、國務院副總理韓正等「更加頭疼」，「即使他們手段強硬，卻是愈搞愈差。」

他批評，港府是次處理《逃犯條例》未有政治事件政治解決：「若在內地發生這些重大問題，內部是會馬上表效忠，但香港的公務員等是立即割席。」

對於有人說應否出動解放軍，與示威者「攬炒」，呂秉權指，沒有國家領導人願意在任內將「一國兩制」變為「一國一制」：「北京好怕出兵，就不是一國兩制，變成一國一制，日後再變為一國兩制，是不會有人再相信這個制度。」

目前，遮打花園仍有逾千人靜坐、參與集會，另有不少市民走上地鐵站出口、遮打上蓋的天橋，並走入花槽平台停留。

示威者兵分多路佔據馬路。（盧翊銘攝）