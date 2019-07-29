【逃犯條例】讚警忍辱負重、無懼無畏　港澳辦：首要懲治暴力犯罪

國務院港澳辦今日（29日）首度開腔就本港因修訂《逃犯條例》而產生的巨大社會紛爭回應，表明堅持支持香港警方嚴正執法，當前首要工作是依法懲治暴力分子，又表揚警察一直堅守崗位，忍辱負重及無懼無畏。 被問到中央是否支持成立獨立調查委員會回應事件，楊光謹稱當前香港局勢最危險的是暴力犯罪行為，首要工作亦是要懲治暴力犯罪行為。

反修例示威抗爭釀成嚴重警民衝突，不時出現警民對峙的場面。（資料圖片／張浩維攝）

反修訂《逃犯條例》的示威抗議行動持續不散，警方向示威者動用的武力程度亦不時受到質疑。 國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光在記者會對香港近月的情況提出三點意見，其中一點是希望本港各界人士堅決守護法治，中央堅決支持特首林鄭月娥依法施政及香港警隊嚴正執法。

楊光表示，法治是香港人引以為傲的核心價值，是香港良好的營商環境的基礎，保持香港繁榮穩定的重要基石，法治的支柱一旦動搖，香港的繁榮穩定亦將不保。他說，中央政府堅決支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政；堅決支持香港警方嚴正執法；香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，以及堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。

「對優秀的香港警察表示崇高的敬意」

楊光又特別談及警隊，指當局特別理解和體諒警隊及其家人所承受的巨大壓力，形容他們一直「堅守崗位，恪盡職守，無懼無畏，忍辱負重」地執行職務，對優秀的香港警察表示崇高的敬意。

香港記者問到中央如何評價林鄭月娥及其班子的表現，以及是否支持成立獨立調查委員會徹查事件。楊光回應稱，當前香港局勢最危險的是暴力犯罪行為，目前首要工作是懲治暴力犯罪行為，他相信在林鄭月娥的施政、警方的執法及愛國愛港人士的支持下，香港必定能盡快制止有關暴力犯罪行為。

港澳辦發言人表示，中央政府堅決支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政行政。（資料圖片／梁鵬威攝）

「警黑勾結是無根據的污衊」

對於「警黑勾結」的問題，楊光表示本來沒有打算特別就此多談，因為警務處處長已經出面澄清，他再一次指所有「警黑勾結」的傳言都是無根據的污衊，又表示注意到警方過去兩個月為執行職務付出的巨大壓力和犧牲。