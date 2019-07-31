【逃犯條例】回應愛將退黨　湯家驊：體現民主思路漸見成果

由行政會議成員湯家驊帶領的民主思路出現震盪，聯席召集人黃梓謙和麥嘉晉，以及前理事、商務及經濟發展局局長政治助理馮海容相繼退出。黃梓謙更提到，市民知道民主思路有行會成員，希望他能影響政府決定，終對自己人微言輕未能影響政府決定道歉。 湯家驊今日晚上（21日）在Facebook回應事件，未有提及黃梓謙退黨的原因，僅指黃梓謙和馮海容離開是因應「相當不同的原因」，又不忘推銷民主思路，指離開組織的人「正正體現到民主思路就培育年青從政者之工作，多少已漸顯成果」。

隨著黃梓謙（右）及麥嘉晉（左）離開，此情此景將難再現。（資料圖片／江智騫攝）

黃梓謙上午宣布退出的決定，湯家驊晚上發文回應。他表示，馮海容和黃梓謙退出是相隔一段時間及「因應相當不同的原因」，互不關連，他認為兩人退出跟之前退出的其他年輕人一樣，並未退出政府架構或委員會，「可見他們仍認同在政府架構及委員會中為特區出力的重要性」。

湯家驊在文中順道介紹民主思路的工作主旨，包括為全面落實一國兩制和培訓年輕人從政，民主思路又會發表一國兩制指數報告及運作香港政治及行政學苑。他覺得，當有年輕人希望有更廣濶的空間發揮個別的政治能量時，民主思路尊重和理解，而每位年輕人有意退出民主思路的工作時，也會先詳盡溝通，「他們令我相信，他們仍然認為創立第三條路、改變特區兩元對立之政治文化是唯一出路，而他們加入民主思路之初心亦從未改變」。

最後，湯家驊認為，「他們之離去，正正體現到民主思路就培育年青從政者之工作，多少已漸顯成果」，他祝願他們繼續在特區政壇發放異彩，「為一國兩制成功出力」。