【逃犯條例】重組7.7旺角清場　警棍襲撤退示威者　逼街坊入窄巷

7月7日，有團體自發籌辦九龍大遊行，23萬人湧出尖沙咀主要街道。當晚有示威者佔領彌敦道遊行至旺角。不打算衝擊的示威者，被警察前後包抄武力驅離，釀成流血事件。 事後有輿論質疑警方處理手法不當。除了在場記者與示威者外，更有大批到旺角消遣的市民被圍。綜合中警棍受傷示威者、路過被趕入窄巷街坊的視角，他們口述周日的「旺角黑夜」所面對的經歷。

7月7日晚，阿權曾於在旺角被警方包抄。（曾雪雯攝）

7月7日晚上，28歲的阿權（化名）考畢日本語能力試驗後，趕到尖沙咀聲援九龍大遊行。當時，部份完成遊行群眾於天星碼頭外聚集，錯過遊行的阿權逐加入，一起討論去向。最終，阿權隨在場人士決定沿彌敦道遊行至旺角亞皆老街，向遊客及更多市民宣傳反送中運動，及重申五大訴求。鉅料，阿權卻邀來超乎想像的暴力之夜。

7月7日晚上，阿權在討論區獲悉負責612清場的外籍指揮官陶輝（Rupert Dover，圖）現身尖沙咀。他隱約感覺長夜不會就此完結，而趕赴尖沙咀。（曾雪雯攝）

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示威者無衝擊、無防具 打算散去被阻

阿權指，遊行隊伍隊頭約晚上9時30抵達亞皆老街與彌敦道交界。當時遊行人士已知警方在亞皆老街有大量佈防。但由於示威者共識是大家無意衝擊，且無頭盔、眼罩等防護工具，故雙方一直保持約30米距離。「當時甚至其實唔可以話對峙」，但阿權指警方不停大叫呼籲靜止的示威者，「停止衝擊警方防線」，引來現場人士鼓躁。因此，後排示威者開始傳來雨傘，前線逐設置雨傘陣後，並商討如何向油麻地地方後退，再和平散去。

阿權坦言，對警方一邊驅散，一邊包抄的行為，大惑不解。（曾雪雯攝）

按警方指示散去 反遇圍捕

不過，當示威者按警方呼籲和平散去，卻反遭包炒圍捕。阿權與遊行人士散去途中，接到消息指警方開始在朗豪坊及山東街置防暴警。「當時我覺得事態嚴重，因為咁包抄會令示威者同警方情緒高漲，有啲甚至驚慌」，阿權逐跑往山東街方向查探，發現警方確實在山東街佈防。

他指，在場人士多為學生，不少人因而恐慌大叫，「死啦，死啦，前後都有人點走呀？」其時，阿權仍樂觀地安慰旁人：「冷靜啲，如警察要驅趕，都要留條路畀我哋走，因為我哋當時並無任何衝擊行為。」

阿權手臂瘀傷已痊癒，惟當日被推倒、擦傷的傷口猶在。（曾雪雯攝）

警方無預警下向女學生施襲 自衛擋棍被警推跌

然而，警方最終卻在毫無預警下向眾人施襲。阿權指，早在山東街警方封鎖前，他們曾質問警方為何不讓遊行人士散去，但當時警方情緒卻比示威者更高漲謂：「你唔好再過嚟，再嚟就郁手。」

其後，一行人沿西洋菜街對出後退時，警方更在毫無警示下直接使用暴力。他稱，警方向他身旁的女生施以警棍，故他以手臂擋開警棍，卻招來二、三名警員圍捕。其中一名警員更直接推跌他，「佢唔係想捉我、拘捕我，而係直接推咗我落地，（我落地之後）佢仲想用警棍打我」。最後，有人從後在警棍下救走阿權，但他指當時另有二、三名和平示威者被警方壓低被捕。

「佢唔係想捉我、拘捕我，而係直接推咗我落地，（我落地之後）佢仲想用警棍打我」阿權說。（曾雪雯攝）

黑衣人指驅散手法屬中信事件2.0

「我哋向後走點解會使用武力？」。阿權對警方當晚團捕行動極度憤慨，他形容與中信事件驅散手法如出一轍，「完全唔係驅散，係圍捕」。6月12日金鐘警民衝突時，警方曾向龍匯道中信大廈外、獲發不反對通知書的和平示威區推進並施放催淚彈。事件險釀人踩人意外，阿權亦在其中。他批評警方並無理會市民人生安全，「612中信至少有中信，77連中信出口都冇，係無路畀人走」。

612中信圍困事件中，阿權亦在場。他質疑77清場手法與中信同出一轍。（資料圖片）

街坊打扮老伯受驚 警方：唔好上前否則被捕

7月7日旺角一役，警方手法備受質疑。另一原因是因為有不少旺角街坊亦遭警方圍捕。阿權指，當日旺角有不少無穿黑衣，無戴口罩的街坊，同樣被警方包抄。阿權指，有街坊打扮的伯伯、姐姐亦慘被警方封路、威嚇，「警察威嚇佢哋『唔好上前，否則會被捕』」。

被問及會否向監警會投訴警方濫權行為，阿權搖搖頭指，過去投訴成立合案近乎，不相信自己人查自己人能還受害者公道。（曾雪雯攝）

《蜘蛛俠》散場 變真決戰千里

旺角街坊青蛙（化名）是被警方清場牽連的受害者。每逢周日，旺角都是市民消遣勝地，當晚約12時06分，青蛙剛看畢《蜘蛛俠：決戰千里》步出旺角新寶戲院，鉅料步出街頭已是滿街警察。無論市民身穿黑衣與否，警察無差向市民大叫「行呀！行呀！」，並以長盾敲地，藉巨響恫嚇市民。

青蛙當日與男友在旺角新寶戲院觀看電影，《蜘蛛俠：決戰千里》。但踏出戲院門外便遇上清場。（受訪者提供圖片）

「啲人嚟旺角食飯都可以知而唔來，我哋呢啲街坊一出戲院就見到」，她至今留有餘悸。她指，身旁有看《蜘蛛俠》的中學生、情侶，亦有自由行遊客及著拖鞋吃宵夜的街坊，一大群消遣的途人就被欄截。「當時心諗當日示威者咩都冇，頭盔又冇，應該唔會衝擊警察，係咪有其他事發生呢。」

黑衣人助疏散：唔使驚、唔好踩到人

青蛙指，當時戲院散場的同行狀甚驚恐，情侶因而緊抱對方。由於警方欄截往旺角的街道，人群只能往油麻地方向逃去，她指近百人一度塞在家樂坊窄巷，險象橫生。警方封路致人群恐慌，倒是散落四周的黑衣人，協助人群往油麻地方向疏散，「佢哋會話唔使驚，慢慢行，唔使緊張，唔好踩到人」。

街坊：好像宵禁咁

她又指當時示威者並無衝擊，亦無裝備，感覺像一群人行畢花市散去，「如果佢地唔著黑衫同街坊無分別」。身為旺角街坊，她質疑當晚旺角示威者、街坊比例是近乎一比一，警方絕無必要動用如此規模的警力。

青蛙的感覺是，當晚形同宵禁。「好多街坊都係著住拖鞋，但封晒路」。她指，當時彌敦道、西洋菜南街、新填地街等均有大批警察，彌敦道更有近20架警車，廣東道又有警截停途人查身份證，沿途牆壁均有紅藍燈閃影。「每一條街都有好多警車、警察封路，查身份證，好像宵禁咁」 。最終，兩、三分鐘回家路徑變成近一個小時的逃生長征。

面對警方防線，不少旺角街坊只能繞道回家。（曾雪雯攝）

反送中風波演變至今，追究警方濫權漸成運動五大訴求之一。青蛙經歷旺角黑夜後，認為當晚警察過度使用武力，已影響警方平日在油尖旺對抗黑社會、防暴安良的形象，促請成立獨立調查委員會員會調查事，為受影響的街坊、商戶及警員討回公道。