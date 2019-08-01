【逃犯條例】市民發起罷工不合作運動　工聯會籲公務員堅守崗位

近日網民發起各種不合作運動，包括公務員集會靜坐、號召8月5日全民罷工。工聯會今日（1日）會見記者，呼籲「打工仔」尤其從事公共事業、交通運輸的員工堅守崗位，以專業精神繼續為市民服務。工聯會理事長、全國政協委員黃國表示，最近部份港鐵及巴士公司員工發起罷工，以及有市民號召下周一（5日）全民罷工，工聯會強調反對及譴責市民藉公共事業綁架市民利益以達到政治目的，影響公共事業運作。

工聯會理事長黃國（左）強調，反對及譴責市民藉公共事業綁架市民利益以達到政治目的，影響公共事業運作。（張浩維攝）

黃續指，不斷暴力衝擊導致市面較為冷清，擔憂會造成餐廳結業潮，而不合作運動亦影響上下班的市民，又指不少員工受到網絡起底影響受到壓力，擔心會否發展成「港版文化大革命」，最後令每位市民都要「埋單」。他呼籲市民要「停一停，想一想」，因為現時示威的性質已有所不同，指「光復香港 時代革命」口號有鼓吹「港獨」之嫌，而暴力亦解決不了問題，只是自相殘殺，導致社會動盪，呼籲市民和平、冷靜地表達訴求，亦呼籲各界以專業精神堅守崗位，為市民提供優良服務，確保社會正常運作。他又強調罷工是個人自由，但要「有理有智」，亦要慎思罷工目的。

馬志成稱，近日留意到有些人以公務員身分公開聯署，不支持政府依法施政，以及發起公務員集會，指這些行為是違反公務員守則，且違背公務員誠信。（張浩維攝）

政府人員協會主席馬志成稱，近日留意到有些人以公務員身分公開聯署，不支持政府依法施政，以及發起公務員集會，指這些行為是違反公務員守則，且違背公務員誠信，馬表示不贊同以小數人的立場代表整個公務員團隊，呼籲公務員堅守崗位，及堅持政治中立。他又引述公務員守則中3.7節，「不論本身的政治信念為何， 公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務」，以及3.8節「他們亦須確保以私人身分參與政黨活動，不會令政府尷尬」，強調公務員可以個人身分表達意見，罷工亦沒有違反守則，但要遵守職業操守，不宜以公務員身分違背政府。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，日前的不合作運動嚴重影響鐵路服務，而前線員工亦受到無理指責、被起底，以致受到莫大傷害和工作壓力。（張浩維攝）

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，日前的不合作運動嚴重影響鐵路服務，而前線員工亦受到無理指責、被起底，以致受到莫大傷害和工作壓力，譚呼籲公眾在表達訴求時要和平理性，不應影響鐵路服務。他又提到，有部份員工曾反映自己的名字無緣無故出現在聯署上。

各工會均呼籲從業員堅守崗位，並理性繼續服務市民。香港公共事業工會聯合會主席施生弟指，公共服務包括通訊、煤氣、機電等遍佈每一角落，一旦服務停頓，會危害大眾市民福祉。汽車交通運輸業總工會主席陳兆華則提到，有見部分人呼籲陸路司機罷駛或慢駛，強調交通癱瘓會影響很多人士，包括職業司機、普通市民、乘客等，甚至會影響到救護車、消防車等緊急服務。