【逃犯條例】專業議政去信習近平　質疑港澳辦錯判香港形勢

專業議政今日（1日）向國家主席習近平發公開信，指國務院港澳辦在本周一（29日）記者會上官員發言，顯示港澳辦並未完全和準確地掌握香港民情，以及錯判香港形勢，認為中央政府未能回應香港當前問題，深恐令局勢更趨嚴峻。

國務院港澳辦首次針對香港局勢召開記者會。（國新辦）

公開信指，港澳辦發言人在回答記者問到是否應該成立「獨立調查委員會」時，說目前的首要任務乃是「堅決依法懲治暴力犯罪行為」，即表示其他方法均屬次要。專業議政認為「正正是本末倒置，嚴重錯判形勢」，認為警民衝突和暴力是「果」，管治連連失誤導致矛盾激化才是「因」，管治失誤必須透過政治手段解決，正途是正面回應市民訴求，「期望警察加強執法可以解決政府製造的管治失誤問題，恐怕是緣木求魚」。

公開信稱，港澳辦發言人多次對香港警隊讚賞有加，更致以「崇高敬意」，專業議政指與香港民情有巨大落差，恐怕只會令市民認為中央政府不單錯判形勢，更是黑白不分和欠缺公允。專業議政稱，多達200萬市民參加和平遊行，代表性已接近「全民參與」，認為是依法追求公義，共同提出訴求，希望中央政府應多顧及市民感受，避免出現民情誤判。港澳辦發言人當日指香港年輕人需要的是解決房屋和就業問題，專業議政認為是以偏概全，強調年輕人與其他年齡層的香港市民一樣，更加珍惜「一國兩制」下應有的核心價值，包括言論、集會和新聞的自由、法治，以及渴望一個民主政制，讓社會更公平，「這些都是他們長遠地安身立命的基礎」。

公開信最後指，市民依照香港法律設立獨立調查委員會調查整個事件，讓香港社會總結經驗，重新出發，正是當前的主流民意。