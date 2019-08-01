【逃犯條例】律師會發聲明　支持獨立調查香港近日示威事件

律師會自反修訂《逃犯條例》6月引起警民衝突後，首次發聲明支持政府就香港近日示威事件作獨立調查，任務是探究示威活動的根本原因，並提出建議，以避免類似事件再次發生，從而促進社會和解及重建信任。

風波至今近兩個月，要求設立獨立調查委員會呼聲高唱入雲。（資料圖片／盧翊銘攝））

律師會會長彭韻僖昨日（31日）接受《香港01》電話訪問時，已稱支持成立獨立調查委員會。今日的聲明指，社會上最近發生的暴力衝突，影響大眾對香港維護法治及維持治安的信心，因而引起極大關注，強調暴力必須停止。

對於調查模式，律師會認為可以採用不同方法，並不一定要以法定形式進行，舉例2011年8月英國發生一連串騷亂後，一個特別小組，以及《衛報》連同倫敦政治經濟學院對事件分別進行調查，而兩項調查皆聚焦探討事件的起因，旨在防止未來騷亂。律師會認為獨立調查委員會主席應該同時對法律制度和社會需要有非常良好的理解，並可由退休法官擔任，其他成員則可從社會各界中選出。而為了能夠讓參與示威人士就這些事件進行公開和坦誠的對話，該些向委員會作證的人士必須以匿名進行，政府必須承諾與委員會合作，委員會應該有明確的職權範圍，並說明調查程序，以確保調查能夠以公開、公平和公正的方式進行。

對於監警會調查，當局亦正調查於7月21日在元朗發生的暴力事件，律師會建議調查範疇應予以擴闊，並應全面讓公眾參與。