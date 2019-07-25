【沙田遊行】拒討論警圍示威者　建制派拍枱離場　區議會變連儂牆

原定今午召開的沙田區區議會會議，因主席何厚祥拒接納將反《逃犯條例》修訂及警方進入商場圍堵示威者的討論納入議程，並拒絕記者及未登記人士旁聽發生爭拗。期間有建制議員拍枱後帶隊離場，而何厚祥宣佈休會後，至今仍未返回會議室。有公眾人士於會議室內貼上便利貼，令會議室化成連儂牆。

沙田區區議會原定於今午二時半召開大會，有民主派議員動議，要求於會議上討論反對《逃犯條例》修訂事宜，及7月14日沙田區遊行後，警方進入商場圍堵示威者的行動，惟有關動議不被區議會主席何厚祥接納。

會議開始前半小時，葉榮、趙柱幫、黎梓恩、程張迎等沙田區議員及約20名市民，於沙田政府合署樓下拉起橫額，抗議警方於7月14日遊行後的執法行動，形容有關圍堵示威者的行為如同困獸鬥，又重申撤回《逃犯條例》修訂、暴動定性、追究警隊涉黑及濫權等訴求。

一行人同時亦就屬新民黨的區議會主席何厚祥拒絕動議的做法抗議，程張迎向何厚祥遞上請願信期間，示威人士高呼「何厚祥可恥」、「新民黨可恥」等口號。

會議開始前，民政事務處一度以公眾席已滿座為由，拒絕記者及未登記公眾人士入場旁聽。及後，記者及其他公眾人士由程張迎、陳兆陽及麥潤培等區議員陪同，進入會議室。至會議開始時間，主席何厚祥並未於會議室出現，令民主派議員及在場人士鼓譟，高呼「主席去咗邊」、「我要旁聽」、「出嚟開會」，期間區議員許紹宇曾提出，可由副主席彭長緯代為主持會議，惟未獲回應。

沙田區區議會主席何厚祥於原定開會時間過了約10分鐘後才現身會議室，惟要求記者及未登記旁聽人士先離開。(余俊亮攝)

原定開會時間過了約10分鐘後，主席何厚祥終現身會議室，並要求記者及未登記旁聽人士先離開，才能順利開會，直道：「不是記招，是開區議會，我不能回應你們。」他又重申，根據沙田區區議會會議常規第6(5)條，主席須確保會議議程項目不會與《區議會條例》第61 條所規定的區議會職務有所抵觸，故不批准於會議上討論有關反對《逃犯條例》修訂及沙田區遊行後續事宜的討論。

莫錦貴：「警察都畀你哋打死晒啦」

何厚祥發言期間多次遭民主派議員打斷，民主、建制兩派議員一度互相叫囂，區議員莫錦貴更直呼「好驚」、「警察都畀你哋打死晒啦」。期間，有建制議員拍檯表達不滿並一同離場，何厚祥宣佈休會15分鐘，惟之後一直未與其他建制議員返回會議廳。有公眾人士於會議室內牆壁、何原祥座位電腦前貼寫上了心聲的便利貼，令會議室化成連儂牆。

有公眾人士於會議室內牆壁，令會議室化成連儂牆。(余俊亮攝)

何原祥座位的電腦亦被貼上便利貼。(余俊亮攝)

宣佈流會

區議會高級秘書與主席溝通後，代為宣佈流會，惟遭區議員程張迎質疑，秘書並沒有權力作出有關宣佈。他指，沙田區區議會會議過往會議皆公開予公眾人士旁聽，是次拒記者及未隘記人士入場，和閉門會議無異，又斥要秘書代為宣佈流會的做法不負責任。

麥潤培：民建聯需負最大責任

區議員丘文俊指，現時仍有19名沙田區區議員在場，只要有一位建制議員返回會議室，就有足夠法定人數繼續會議，而民主派議員會留守至主席親自宣佈流會才會離開。麥潤培認為如是次會議流會，民建聯需負最大責任，又斥拒記者入場旁聽妨礙新聞自由。

民主派議員譴責建制派不負責任



民主派議員於五時見傳媒時讀出聲明，高呼「主席玩政治，漠視民生事」口號，譴責主席何厚祥不負責任，及建制派議員離開會議室，以致會議法定人數不足，認為他們逃避關於7月14日沙田遊行後續問題的討論。程張迎發言時表達對民政事務處安排的不滿，認為處方未為傳媒留座做法不妥，又指如主席留在會議室，可與19位民主派議員繼續會議，惟主席現時不知所蹤，認為他沒有宣布流會的膽量，其團隊要負起責任。區議員陳國強表示，沙田民政專員今日未有到場，直指當了三年區議員都未見過此情況，認為今日無法開會，有一半責任在專員和主席上。一眾民主派議員指，以防建制派突然回來繼續會議，所有人將會留守會議室。