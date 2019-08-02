【728集會】中西區區議會　民主派議員促討論警方清場策略

反對修訂《逃犯條例》浪潮不斷，過去兩個周日示威活動蔓延至中西區，夜後再演變成激烈警民衝突，警方更在民居附近投擲催淚彈以驅散人群。 中西區區議會財務委員會今午(1日)召開會議，民主黨5名區議員許智峯、甘乃威、鄭麗琼、吳兆康 及伍凱欣在會議開始前就示威衝突發表聲明，要求召開特別會議，並促政府和警方作出交代，包括解釋7.21及7.28警方中西區清場、驅散民眾的策略、在民居附近施放催淚氣體的原因、會否賠償予受影響市民等。

7．28當晚上約7時半，警方繼續推進防線，舉起橙旗：「速離否則開槍。」（資料圖片/張浩維攝）

民主黨區議員表示，近日接獲多名市民反映，指催淚彈令安在家中的市民身體不適，更質疑7.28上環衝突期間港鐵列車不停多個港鐵站，令區內居民不便。

其中甘乃威指，有居住在上環文娛中心附近，住在10樓的市民向他反映，上周日（28日）坐在家中亦受催淚煙影響，雙眼紅腫，需前往求醫。他又指，不少中西區居民亦投訴遭催淚煙影響，出現眼睛及皮膚刺痛，呼吸困難等症狀。他批評警方7月21日及28日在中上環一帶不停發放催淚彈驅散示威者，影響區內大量居民。

甘乃威又提到，7.28集會後干諾道中西、德輔道中西、皇后大道中西皆封，而晚上港鐵宣布列車不停西營盤、香港大學、堅尼地城站，令晚歸中西區市民「有家也歸不得」，市民批評政府未有另替居民覓安置地點，令中西區居民受到嚴重影響。

眾民主黨中西區區議員促中西區區議會召特別會議，討論警方安排是否恰當。