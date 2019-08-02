【公務員集會】大會宣布4萬人冒雨出席　警方：最高峰1.3萬人參與

反修訂《逃犯修例》運動持續，近日多個政府部門公務員發出聯署聲明表態，有公務員今（2日）晚上七時在中環遮打花園發起的集會，提出5大訴求，包括支持成立獨立調查委員會、撤銷所有抗爭者控罪等。政府發言人昨（1日）發出嚴正聲明，強調特區政府絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，會嚴肅跟進違規情況。 晚會於7時開始，約數千人出席，人潮延至遮打花園外圍馬路天橋。前政務司司長陳方安生及前立法會議員吳靄儀、民主派議員、前公務員事務局局長王永平等相繼上台發言，現場氣氛高漲，台上發言人士大喊「香港加油」等口號時，台下參與者均報以熱烈掌聲。 晚會於9時結束，大會隨後表示，約有4萬人出席。警方暫時未公布人數。

數千人出席公務員集會。(梁鵬威攝)

【21:33】集會結束後，見到藝人何韻詩身影，她籲港人不要氣餒。

【21:18】集會結束，大會呼籲出席者和平散去。

【20:55】前公務員事務局局長王永平表示，政治中立是他提出來的，又指現場的公務員沒毋須恐懼，是合情合理合法地以個人身份表達訴求。又指忠誠並不只是對於政府，而是整個體制、社會和市民忠誠。他表示自己有資格解釋政治中立，當初陳述出來是因為要推行問責制，而高官有責任推行順應民意的政策，否則問責基礎不再穩固。又表示消防員及救傷員才是真正的政治中立。

他續指，公務員守則中第一條是由他寫，法治高於所有政府高官，若覺得領導班子違反法治，作為公務員有責任指責政府。

【20:50】港大法律學院首席講師張達明稱，他是用私人時間參與集會，所以想從普通市民角度表達他所期望的公務員，他覺得公務員不是附和特首做錯的事，正正要守政治中立，當見到領導帶香港走入死路時，公務員都能無懼勸諫。

香港城市大學公共政策學系教授葉健民提及內地學生推倒城大的民主女神像，他即席讀出給內地學生寫的信，稱希望他們不會看到香港同學逢中必反和挑戰中央，而是對法治和人權的執著，無權無票的市民走出來，是要向麻木不仁的政府說不，「我們為了的是很簡單，只是為了我們的尊嚴，而在這條底線上已經退無可退」。

【20:36】法政匯思李安然表示，年輕人冒著被控暴動罪的危險，相信大家是受年輕人的純真所感動。又指年輕人面對超乎想像的暴力，沒有資源，而唯一方法是用身體用血和汗走到前線表達訴求，希望大家與年輕人同行讓他們不用走到前線。

王永平表示公務員守則中第一條是由他寫。(李澤彤攝)

【20:26】社工復興運動梁柏然，機構對他們說要政治中立，他們只能低頭，又指不能讓荒謬合理化，社工與公務員繼續同行。

【20:10】牧師袁天佑談及政治中立，指神職人員不時都被要求政治中立，教會內不要談及政治，但他認為宗教信仰不會離地，聖經也列明行公義、好憐憫，他認為無論個人政治立場如何，自己都會同等服務任何人，醫生亦不會因為「黃絲」而不醫，他不滿警員對待白衣者和黑衣者的做法不同，律政司政治檢控異見人士，反映他們非政治中立。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照關焯照，贊成設立獨立調查委員會，尋求真相，還社會公道，他批評監警會成員皆抱偏見，不能查出真相。他又提出，調查不代表所有人頭落地，但可解決現時問題，不過，最深層次的問題在於林鄭，他不要求她走，而是要改善表現。

【20:19】現場落起大雨，參與者紛紛舉起雨傘。

【20:01】立法會議員梁耀忠表示，對公務員致最祟高的敬意，指公務員值得學習，要求成立獨立調查委員會，是真正站在中立的立場。

民主黨黃碧雲指，香港無公平無公道林鄭就要求給予她機會，但沒有給予機會年輕人，要求林鄭原諒年輕人，又對勇敢站出來的年輕人表示感謝。

立法會議員朱凱廸表示，公務員不只是職務，亦是一種理想，放下個人利益勇往直前。

公務員發起「公僕仝人，與民同行」集會。

【19:58】民主黨林卓廷提出，香港有兩種體制，一種是監管一般公務員的體制，另一種是警隊工會獨有的體制，後者多次發表政治立場，林卓廷質疑為何政府高官不提醒警隊工會公務員要政治中立，其他公務員站出來就要受壓，他呼籲給掌聲組織集會的公務員。

公民黨立法會議員譚文豪表示，威權政府要脅不只公務員的工作，亦要脅「要有飯開」的公務員家人。他認為，今日公務員站出來一點不易，突顯政權無懶。

資訊科技界莫乃光稱，在集會見到良心和勇氣，有這兩樣東西，香港人一定會嬴。

民主黨胡志偉表示，公務員的政治中立要為對的事情站出來，背負著妥善執行公眾利益的責任，不會只是盲目忠誠。

【19:55】新民主同盟立法會議員范國威表示，請公務員事務局局長羅致光放心，出席集會受基本法保障，表達意見是自由，無影響政治中立。

【19:45】立法會議員范國威感謝公務員出席集會，指今日最大的公眾利益就是要政府聆聽市民的聲音。

【19:43】民主派會議召集人毛孟靜表示，公務員不只是要效忠政府，亦要效忠市民，而民主、自由、人權及法治亦需要擁護，並對今晚出來集會的公務員表示感激。

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【19:23】前立法會議員吳靄儀上台發言，她表示，她做了18年議員，有一句心底說話，想同大家分享，在我心底裏，香港有資格有一個民主制度、民主普選的最大資產，是我們擁有一隊專業優秀、明白制度、維護公平制度的公務員，可以不偏不倚，忠誠地向行政機關提出他們的專業意見。

她相信只要香港有一隊優秀的公務員，「我哋點樣錯，都唔會點錯到去邊度」。她謂：「 我非常之尊重及重視公務員團隊」，並「於這個艱難的時勢，向他們加油」隨後多次大喊：「公務員加油!」

【19:20】一名穿黃衣者疑與集會人士發生爭執，被質疑是有心搞事。現場集會人士就大叫「加油、加油」制止該名人士，並開路讓他離開。

【19:17】前政務司司長陳方安生上台發言。她表示， 要培養一隊優秀、高效率服務市民的公務員隊伍，除了公務員本身外，亦要靠領導班子、即行政長官及其管治團隊，要用最包容的態度領導。 雖然公務員事務局昨日發出嚴正聲明，但今天大家都憑良知，拿出勇氣面對市民訴求，她對此十分敬佩。

陳太稱，公務員事務局昨日發出的電郵帶恐嚇成分，她感激公務員有良知及道德勇氣，回應市民訴求，並要求成立獨立調查委員會，指出無真相就不能彌補社會撕裂。

【19:00】集會於晚上7時開始，大會先播出一段影片，再有參與者輪流站台發言。

【18:58】前來參加集會的人士眾多，約有數千人，亦以中年人為主，人群坐滿整個遮打花園，有人在天橋上圍觀，亦不少人從地鐵站內出來參加集會。

(李偉欣攝)

公務員顏武周（左一）申請今晚在中環遮打花園舉行「公僕仝人、與民同行」集會，已獲得警方發出的不反對通知書。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

集會在晚上七時至九時於中環遮打花園舉行，以「公僕仝人，與民同行」為題，強調「願意把市民的聲音傳達至政府的管治團隊」。發起人之一的顏武周日前表示，公務員脫下制服後都是香港人，不代表不能夠就政治議題發聲，強調集會只代表個人身份，不代表所屬部門；且於休班時間舉行，不影響工作。