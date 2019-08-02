【8.5罷工】反對公務員罷工　民建聯：嚴重損害政治中立原則

有公務員計劃於今晚（2日）和下周一（5日）就《逃犯條例》修訂爭議，發起公務員集會及罷工。一直支持修例的民建聯今日發起請願，反對公務員罷工。 民建聯中西區區議會副主席陳學鋒認為，公務員不應違反《公務員守則》，偏離政治中立的原則，影響社會對公務團隊的觀感。

民建聯與十多名市民發起反對公務員參與集會及罷工的請願行動，其後由公務員事務局代表接收請願信。 （曾凱欣攝）

民建聯與十多名市民發起請願行動，呼籲全港公務員繼續堅守政治中立，拒絕參與今日的集會及下周一的罷工行動。各人手持「秉持政治中立 拒絕參與集會及罷工行動」的標語，其間又高叫「反對公務員罷工」、「罷工擾民生 罷工亂經濟」及「堅守崗位 守護香港」的口號。

民建聯認為，罷工嚴重損害公務員的政治中立原則，對此表示遺憾。陳學鋒指，民建聯尊重公務員享有《基本法》所保障的政治權利，亦理解近月發生的爭議掀起不少人的情緒；但認為公務員不得因此違反《公務員守則》，偏離政治中立的原則，影響社會對公務團隊的觀感。

陳學鋒表示，根據《基本法》每個人均享有自己的政治空間，對公務員下班後以個人身份表達政治訴求沒有意見。但他認為，若其表達會影響公眾服務，包括日常衛生環境、醫療救護等服務，做法並不恰當，亦會令全港市民受影響。