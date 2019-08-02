【公務員集會】高級公務員協會：與其他集會無區別　無需過度聚焦

反對《逃犯條例》修訂仍在升溫。一批公務員今晚（2日）在遮打花園舉行集會，引來不少爭議。香港高級公務員協會主席黃孔樂今日發出會員通訊，表示今晚的集會與近期的其他政治活動，沒有很大分別，無需太過聚焦於公務員身上；同時，就成立獨立調查委員會問題，協會認為應多作討論、各方達成共識後再全面考慮。

黃孔樂在會員通訊中稱，相信大多數參加者是以個人身份參加今日的公務員集會，與近期的其他政治活動沒有很大的分別，希望社會大眾不用太過聚焦在公務員身上。

就社會各界關注的成立獨立調查委員會問題，高級公務員協會表示，宜應就調查目的、涵蓋範圍及跟進方法等幾方面多作討論，與各方達成共識後，再全面考慮。協會亦指，「監警會」已開展了有關調查工作，期望他們能盡快完成調查，回應社會上的訴求。

由公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會今晚將在遮打花園舉行。（資料圖片）

黃孔樂：大部分公務員未影響工作熱情及質素

黃孔樂表示，高級公務員協會非常擔憂近期一些以公務員身份發起的政治活動，動搖了市民對公務員在工作中能否保持政治中立的信心，他強調大部分公務員並沒有影響服務市民的工作熱誠和質素。協會期望公務員都能以個人的言行及不偏不倚的工作態度，爭取市民對公務員團隊的信任，保持公務員團隊的一貫優良傳統。

同時協會期望政府可以主動與公務員團體多作溝通，透過內部對話了解公務員的各種關注及橫掃套解決方法。若近期的政治事件繼續持續，會影響香港未來的長遠發展和規劃，希望社會可以儘早恢復和平。