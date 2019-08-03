【公務員集會】行政主任批政府冷漠：與現實社會像平行時空

《逃犯條例》風波不斷，有公務員今晚在中環遮打花園舉行集會，希望政府聆聽民意。有不願具名及上鏡的現職公務員批評，林鄭政府冷漠及缺乏同理心，形容政府內部的世界與現實社會就像「平行時空」，有權力的人不敢發聲，新加入同事則「唔敢搞事」，他希望政府能聆聽民意，成立獨立調查委員會徹查及追究整件事。

任職外資銀行的江先生參與公務員集會，希望政府能回應社會對修例事件的五大訴求。（李偉欣攝）

數以萬計市民冒雨出席中環遮打花園的「公僕同仝 與民同行」集會，身穿恤衫西褲、戴著口罩，一名不願具名、稱在某政府部門任職的行政主任（EO）與兩名同稱任職公務員的朋友亦到場支持。他表示，參加集會的主要原因是不滿現時警權過大，特首林鄭月娥又一直未有回應社會訴求，「唔知CE在背後做乜」。他批判，政府上層管治架構缺乏同理心且非常冷漠，有些公務員只是關注每年的加薪情況，「睇住跳point 過日晨」。他形容，政府內部與現實社會情況猶如平行時空，「根本是兩個世界，有一班上咗岸的人，他們不理世事；另一班擁有權力的就不敢發聲，剛入職政府的新同事，亦唔敢搞事」。

該名行政主任稱任職政府約3年，強調今晚是以私人身分參與集會，又說「上司好好人」，不擔心被秋後算帳。被問到會否參與下周一的罷工行動，他稱上司已為每位同事安排了工作，換言之，他未能抽身參與罷工。

頭戴安全帽，同樣不願上鏡，任職外資銀行的江先生亦有參與公務員集會，他希望政府能回應社會對修例事件的五大訴求。江先生說，感激一眾公務員勇敢地出席集會，讓外界知道香港人並非冷漠的，而是非常團結，大家互相支持對抗不公的體制。江先生表示，公司沒有就罷工事宜發表任何意思，而他會以自己的方式參與下周一的罷工行動。