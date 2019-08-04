【8.5罷工】網傳120名TVB員工附職員證發聲明　全力支持「三罷」

市民明天（5日）發起全港大罷工，資深傳媒人陳雲海在fb表示，120名無綫電視員工以展示職員證（遮掩名字及職位）形式，透過他發聲明，批評無綫作為全港最大傳媒機構，多次作出「不實報道、扭曲事實、埋沒真相」和抹黑示威者，又批評無綫「為政權塗脂抹粉」。 他們在聲明稱，香港人已退無可退，全力支持8月5日全港罷工、罷市、罷課，逼使政府答應五大訴求。

員工附上職員證。（陳雲海facebook）

聲明稱至少有120名無綫電視員工參與，附上的無綫職員證遮蓋着名字及職位，有不少員工在紙張寫上「袁志偉下台」、「無綫電視，製造對峙，抑制聲音，泯滅良心」等口號。

聲明指警方多次違反國際慣例，「以致命武器謀殺港人，並追打記者、救護員」，對鄉黑毆打老弱婦孺，則視若無睹，並指政權「濫捕濫告，以法治之名，行暴政之實」，人神共憤。

聲明又指，「可恨的是，無綫作為全港最大傳媒機構，多次作出不實報道、扭曲事實、埋沒真相和抹黑示威者」，又批評無綫為政權塗脂抹粉。

聲明最後表示，香港人已退無可退，並全力支持8月5日全港罷工、罷市、罷課，逼使政府答應五大訴求，「若林鄭政權執迷不悔，我等將與其他香港人齊上齊落，於不同崗位抗爭到底。」